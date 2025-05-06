На продолжившемся 6 мая судебном процессе над Рубеном Варданяном, гражданином Армении, обвиняемым в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, а также терроризме, финансировании терроризма и других тяжких преступлениях, предусмотренных Уголовным кодексом Азербайджанской Республики, заслушиваются показания потерпевших.

Садыг Бахшиев дал показания в качестве потерпевшего лица. В своем показании он сообщил, что получил ранение в результате снайперского обстрела, произведенного остатками армянских вооруженных сил на территории Агдеринского района. Полученная им травма относится к категории тяжелых.

В ходе судебного заседания также было оглашено заключение судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевшего.