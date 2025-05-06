Кандидат от консервативного альянса Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) Фридрих Мерц не смог одержать победу в первом туре голосования в немецком Бундестаге.

Для избрания на пост канцлера ему требовалось минимум 316 голосов, однако Мерц получил 310 голосов «за», 307 — «против», ещё трое депутатов воздержались.

Примечательно, что альянс ХДС/ХСС и Социал-демократической партии располагает 328 мандатами — на 12 больше, чем необходимо для избрания канцлера. Это свидетельствует о наличии внутрипартийных разногласий.

Как сообщает Focus, у Бундестага теперь есть 14 дней, чтобы избрать Мерца или другого кандидата.

По информации Bild, Фридрих Мерц уже заявил, что отказывается от участия во втором туре голосования, который должен был пройти 6 мая.