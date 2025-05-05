В статье под подписью Владимира Йонеску в авторитетном румынском аналитическом издании Cursul de Guvernare («Курс власти») приезд в Баку верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас рассматривается как начало нового этапа в отношениях между ЕС и Азербайджаном. Автор указывает на то, что этот визит, состоявшийся на фоне длительных разногласий между официальным Баку и Брюсселем, европейские медиа расценивают как «знаменательное событие».

Отмечается, что К.Каллас 25 апреля встретилась с президентом Ильхамом Алиевым, главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и другими высокопоставленными лицами. В ходе встреч состоялся обмен мнениями о мерах, которые будут способствовать укреплению сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, в том числе визитах высокого уровня и взаимовыгодных инициативах, а также была подчеркнута важность продолжения переговоров о соглашении по партнерству и сотрудничеству с учетом существующих реалий.

Указывается на то, что особое место в проводимых обсуждениях заняли вопросы энергетического сотрудничества и поставок природного газа в Европу. K. Каллас на встречах в Баку назвала Южный газовый коридор «не только энергетической инфраструктурой, но и символом партнерства». По мнению наблюдателей, эти заявления и двусторонние контакты свидетельствуют о том, что роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы будет усиливаться.