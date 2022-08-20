Обнародован прогноз погоды на завтра.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер, сообщили в МЭПР.

Температура воздуха ночью составит 22-26° тепла, днем-35-38° тепла, в Баку ночью 23-25° тепла, днем — 36-38° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 55-60 %, днем-30-35%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 35-40° тепла, в горах ночью 15-20° тепла, днем 24-29° тепла.