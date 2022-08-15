С момента заключения Трехстороннего соглашения, положившего конец 44-дневной войне, Азербайджан настаивает на восстановлении и открытии Зангезурского коридора, представляющего собой кратчайший путь из основной части страны в Нахчыванскую Автономную Республику. Физически это две параллельные дороги – железная и автомобильная, пролегающие вдоль армяно-иранской границы, проходящей по реке Араз (Аракс). Если их восстановить и наладить движение, то по ним станет возможно быстро транспортировать грузы и перевозить пассажиров в обоих направлениях. А в случае соединения Нахчыванского участка железной дороги с железнодорожной сетью Турции, появится еще один непрерывный международный транспортный маршрут из Азербайджана в Европу.

Но при этом не будем забывать, что уже существует железная дорога в Турцию – Баку-Тбилиси-Карс, и автомобильные трассы через Грузию тоже действуют.

Многие наблюдатели указывают на то, что с закрытием международных транзитных путей через Россию (после начала ее агрессии против Украины), особенно возросло значение маршрутов с запада на восток, ведущих через Кавказ, проще говоря, соединяющих товаропроизводителей и потребителей в Китае и Евросоюзе. И с этой точки зрения Зангезурский коридор приобретает значительно большую важность, становится потенциальным звеном глобального международного пути. Насколько верны такие выводы?

Какие выгоды способен принести этот коридор именно Азербайджану? Может быть есть и какие-то другие моменты, придающие важности Зангезурскому коридору в будущем?

Своими мыслями по этому поводу поделился с «Минвалом» эксперт в области транспортной логистики Рауф Агамирзаев.

«Самое главное значение Зангезурского коридора для Азербайджана состоит в том, что это соединение с Нахчыванским эксклавом. Плюс — это увеличение транзитного потенциала Азербайджана и превращение Нахчыванской Автономии в международный транспортный хаб. Для Армении это выход из блокады, а для всех региональных игроков или соседей нашей страны – Турции, России, Ирана – это дополнительные привилегии при передвижении с востока на запад и с севера на юг.

Кроме того, это еще и трансконтинентальное сообщение. Для Центральной Азии это самый короткий выход на южный турецкий порт Мерсин», — отметил специалист.

Таким образом, после начала конфликта в Украине и введения санкций против России, Южный Кавказ и вообще южное направление становится приоритетным. И в этих дорогах, транспортных артериях заинтересованы очень многие страны Запада, и конечно Китай. А также Россия, Иран и Индия.

И если мы внимательнее посмотрим на дороги через Зангезур, они дают возможность соединить восток с западом и север с югом. Плюс еще Иран заинтересован в том, чтобы соединить транспортными узами Персидский залив через Южный Кавказ с портами Черного моря, сообщил Р.Агамирзаев.

«Кроме того, Турция увеличивает свой потенциал на Черном море. Они построили тоннель Зигана, что дает 365 дней в году выход на Трабзонский порт. Там ранее путь был через горные перевалы, которые зимой становились непроходимыми по естественным причинам. Кроме того, турки планируют открыть в ближайшие месяцы порт в городе Ризе, и в будущем к обоим этим портам будут протянуты железные дороги.

Таким образом, Зангезурский коридор получит доступ к дополнительным портам на Черном море. То есть, если взглянуть шире, то тут получается глобальный проект, от которого получат дивиденды очень многие страны. В том числе и Азербайджан», – подчеркнул наш собеседник.

Если мы посмотрим на восток, то с той стороны у нас идет два маршрута, продолжил эксперт. Один – это Срединный коридор, Транскаспийский международный маршрут из Казахстана.

«У Казахстана, кстати, есть два выхода на Китай, и они дополнительно строят еще один погранпункт. И есть еще самый короткий путь, сейчас он функционирует мультимодально. Это Международный Мультимодальный маршрут стран Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай-Кыргызстан-Узбекистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция-Европа. Сейчас он функционирует автомобилями от китайского Кашгара через Кыргызстан до станции Карасу на границе с Узбекистаном. А оттуда железной дорогой через Узбекистан, Туркменистан до порта Туркменбаши, далее паромами по Каспию до Азербайджана, затем по железной дороге в Грузию (Баку-Тбилиси-Карс) или в черноморские порты.

В том смысле, что увеличиваются потоки товаров, грузов, и они требуют дополнительных дорог. А так как Азербайджан имеет геостратегическое месторасположение, и его география позволяет открывать новые маршруты, то почему бы и нет? У нас в основном транспортные маршруты пролегают по равнинам, это тоже очень важно, потому что в горной местности требуются дополнительные инженерные сооружения, что тоже затратно. У нас же в основном все артерии пролегают либо вдоль низинного побережья Каспия, это Север-Юг, либо по равнинной местности на запад и на северо-запад. Правда, сейчас, из-за расширения Худаферинского водохранилища часть старой железной дороги, ведущей в Нахчыван, оказалась под водой, и из-за этого ее маршрут немного изменили, в некоторых местах появились дополнительные эстакады. Там строятся также тоннели, как для железной, так и для автомобильной дороги — в направлении Зангезура.

А вообще, вся транспортная система региона взаимосвязана, и из-за этого новые артерии — это дополнение к уже существующим. Плюс увеличивается грузопоток, который требует диверсификации маршрутов», — заключил Р.Агамирзаев.

Самир Ибрагимов