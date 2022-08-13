По данным Национальной гидрометеорологической службы, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Будет дуть юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 24-28° тепла, днем-34-37°, местами до 39°. В Баку ночью будет 25-27° тепла, днем 37-39° тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-50 %.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26° тепла, днем 35-39°, местами до 41° тепла, в горах ночью 13-18° тепла, днем 22-27° тепла.