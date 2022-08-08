Обнародован прогноз погоды на 9 августа.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный, северо-западный ветер, сообщили в МЭПР.

Температура воздуха ночью составит 20-25° тепла, днем-30-34° тепла. В Баку ночью 22-24° тепла, днем 30-32° тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 760 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит 65-75 %.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура морской воды на северных пляжах: (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) 24-25° тепла, на южных пляжах: (Туркан, Говсан, Сахиль, Шых) 25-26° тепла.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди. К вечеру в большинстве районов дожди постепенно прекратятся. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем 31-36° тепла, в горах ночью 10-15° тепла, днем 18-23° тепла.