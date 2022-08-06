Итак, завершилась еще одна спецоперация, получившая на сей раз название «Возмездие» и вписавшая новую страницу в славную историю доблестных Вооруженных Сил Азербайджана.

По итогам этой операции, врагу преподнесен очередной болезненный урок (пойдет ли он ему впрок или нет — покажет время) за его беспрерывные провокации, в результате последней из которых на вершину шехидства вознесся азербайджанский военнослужащий Анар Кязымов. В результате ответных мер, вылившихся в спецоперацию по окатыванию врага «холодным душем», были ликвидированы невесть откуда очутившиеся в Карабахе вооруженные граждане Армении в военной форме и бандиты из числа местных армян, уничтожены склады с боеприпасами и военная техника в районе села Хейвалы в зоне временного расположения РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджанской Республики. В целях предотвращения дальнейших провокаций, ВС Азербайджана были вынуждены откорректиривать временно существующую так называемую «линию соприкосновения», установив полный контроль над хребтом Гырхгыз, горой Буздух, высотой Сарыбаба и рядом других точек и обеспечив, таким образом, полный визуальный и огневой контроль над обширными территориями, на которых все еще шастают вооруженные армянские недобитки.

Но самое главное, враг оказался эффективно (и, надеемся, на продолжительный срок) отрезвлен и теперь уже больше не мямлит по поводу двух стоящих на ближайшей очереди важных вопросов постконфликтной повестки: скорейшего перемещения на новую автомобильную дорогу Корнидзор-Ханкенди в обход населенных пунктов Лачинского района и демилитаризации зоны временного расположения РМК в Карабахском экономическом районе, как и предусмотрено пунктом 4 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Теперь уже армянская сторона зашевелилась, и даже появились сообщения, во-первых, о поспешном визите в оккупированный Забух (извращенное и дурно пахнущее армянское название нашего села мы побрезгуем здесь приводить) так называемого «министра территориального управления» с говорящим именем Айк(ануш) Ханумян с целью уведомления поселившихся там ливанских армян о необходимости паковать баулы и снаряжать кибитки, а во-вторых, о ночном вывозе из Карабаха в Иреван сонных армянских солдат. Видать, тяжелым оказался опустившийся на безмозглую армянскую голову железный кулак операции «Возмездие», раз пришлось армянам так спешить. То ли еще будет!

А теперь вспомним, что именно говорится в трехстороннем заявлении, и на чем безуспешно пытались спекулировать в армянском руководстве. Как известно, азербайджанская сторона давно передала Еревану координаты точки на государственной границе, до которой она планировала (а к сегодняшнему дню — уже завершила) проложить новую дорогу и до которой Армения должна была протянуть свою часть дороги из Корнидзора. В соседней стране, похоже, не собирались шевелиться, надеясь, что можно будет растянуть битьё в баклуши до ноября 2023 года, а там придумать, как еще можно будет оттянуть время. Делалось всё возможное, чтобы отсрочить возвращение коренных жителей Лачина и двух других сёл на свою родную землю. Очень быстро, видать, забыли в Армении уроки 44-дневной показательной порки.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян промямлил что-то нечленораздельное о том, что Армения дескать «не давала согласия на какой-либо план» и что до ноября 2023 года есть время. Однако, похоже, в Ереване не очень внимательно читали документ, под которым ставили подпись. В пункте 6 говорится дословно следующее: «По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута».

То есть, во-первых, текст заявления, хоть и содержит фразу «по согласование сторон», но, в то же время, не конкретизирует, кто будет определять план строительства нового маршрута. Впрочем, абсолютно очевидно — и отдельно проговаривать это в заявлении было совершенно необязательно — что согласованию сторон подлежит только точка на границе, где два участка должны будут соединиться. А как и, главное, в какие сроки будет каждая из сторон строить свой участок на суверенной территории, является делом соответствующей стороны, а не плодом каких-то «совместных обсуждений» и «коллегиальных решений» на основе «консенсуса». Свою часть обязательств Баку выполнил сполна, передав Еревану координаты пограничного соединения. Всё! На этом «согласовательная» часть вопроса завершилась, и каждой из сторой осталось теперь провести до той точки свой участок дороги, что азербайджанская сторона и сделала.

Во-вторых, в тексте, как видим, не говорится, что дорога должна быть сдана «ЧЕРЕЗ три года, и ни днём не раньше». Всё-таки, есть смысловая разница между понятиями «через три года» и «в ближайшие три года». Баку, как видим, и здесь выполнил взятые на себя обязательства и завершил не только планирование строительства, но и само строительство. И это при том, что протяжённость новой дороги на азербайджанской территории, а вместе с ней и расходная смета, намного больше, чем в Армении. Поэтому нет никакого оправдания бездействию армянской стороны, особенно когда лачинцы уже три десятка лет ждут своего возвращения домой. Заставлять их ждать, в то время как многие из них уже в престарелом возрасте, кощунственно и жестоко. И Азербайджан, будучи государством-победителем, не собирается терпеть подобное хамство со стороны капитулировавшей страны. Скажу немного резко, но справедливо: дорога готова — выметайтесь вон!

В-третьих, в первом абзаце пункта 6 трехстороннего заявления говорится о 5-километровой ширине Лачинского коридора, но в следующем абзаце, в котором говорится уже о новом маршрута, нет ни слова о его ширине. Поэтому, все разговоры о 5-километровой ширине демилитаризации новой дороги бесмыссленны и не заслуживают дискуссии. Этим «пяти километрам ширины» прозвучит заупокойная молитва в день перемещения на новую дорогу. Еще раз: о ширине демилитаризации новой дороги в заявлении не говорится ни слова.

Наконец, в-четвертых, последний абзац того же пункта звучит дословно следующим образом: «Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Стоп! А каких граждан? Разве берет Азербайджан на себя обязательства по допуску на свою территорию граждан Армении? Нет ведь! Тут у Баку есть свобода интерпретации, и азербайджанская сторона может спокойно отнести привилегию безопасного движения по дороге исключительно к гражданам Азербайджана, в том числе таковым, проживающим в Карабахском экономическом районе.

Конечно, в Армении могут возразить, приведя в качестве контрдовода п. 9, в котором тоже говорится о «гражданах». Но позвольте, это не одно и то же. В пункте 9 речь идет о беспрепятственном движении граждан, транспортных средств и грузов — внимание! — между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой, в которых никто, кроме граждан Азербайджана, не живет! Ни в Нахчыване, ни в Восточном Зангезуре нет граждан Армении, в то время как в Карабахе есть граждане Азербайджана. Поэтому ставить на одну ступень термин «граждане» в пп. 6 и 9 трехстороннего заявления неверно. Из Нахчывана в западные районы Азербайджана и обратно перемещаются граждане Азербайджана, и Армения в п. 9 взяла на себя обязательство обеспечивать их беспрепятственное передвижение. В то же время, Азербайджан в п. 6 не брал на себя обязательство по бесконтрольному допуску на свою суверенную территорию граждан Армении. В этом и разница между двумя пунктами.

Армянская сторона должна в течение месяца выместись с прежней лачинской дороги на новую, сдать Лачин и оставшиеся два села Азербайджану и помнить, что строительство азербайджанского участка Зангезурского коридора подходит к концу. Если Ереван и здесь начнет вилять хвостом и оттягивать время, то вновь получит по зубам. Уроки следует усваивать и не наступать на одни и те же грабли!

Зухраб Дадашов