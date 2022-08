Меня потрясло вчерашнее нападение на посольство Азербайджана в Лондоне. Насилие в отношении дипломатических представительств и их персонала неприемлемо. Выражаем облегчение, что сотрудники посольства и их семьи в безопасности.

Об этом написал в соцсети «Твиттер» представитель Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

I was appalled by the yesterday’s attack on the Embassy of Azerbaijan in London. Violence against diplomatic missions and their personnel is unacceptable. Relieved that the Embassy staff and their families are safe.

— Peter Michalko (@MichalkoPeter) August 5, 2022