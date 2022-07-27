Замглавы иранского МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что Россия и Иран работают над созданием совместной межбанковской системы платежей, подобной SWIFT.

Естественно, две страны, которые хотят дедолларизировать свои транзакции, должны обладать специальной системой, подобной SWIFT. Иранская и российская стороны предложили по одному варианту такой системы. Сейчас мы практически достигли весьма неплохого соглашения, на основе которых мы могли бы совершать валютные операции между двумя странами.

Кроме того, он сообщил, что в Иране скоро должна быть запущена российская платежная система «Мир».