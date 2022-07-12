На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о взрыве в коммуникационном люке в Сабаильском районе города Баку.

Согласно информации на место происшествия были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

По предварительной информации, произошел взрыв в одной из коммуникационных люков, в результате чего возник пожар на подземных коммуникационных линиях. Пожар был потушен пожарными. Соответствующие ведомства выясняют соответствующие ведомства.

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Взрыв произошел в канализационном люке, расположенном на улице Низами в Баку. Причина происшествия пока неизвестна.

На место происшествия были привлечены сотрудники МВД и МЧС. Место, где произошел взрыв, оцеплено уточняет «Репорт». Причина взрыва устанавливается.