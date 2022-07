Мусульмане всего мира, а также мусульмане, проживающие в Украине, отмечают Гурбан-байрам. Этот праздник является символом духовного единства и солидарности. Братский азербайджанский народ, с праздником!

Об этом говорится в поздравлении посла Украины в Азербайджане Владислава Каневского, которое он озвучил вместе с членами своей семьи.

#Muslims of the world, as well as Muslims of #Ukraine, celebrate the holy feast of #EidAlAdha. We are sending our warmest wishes to the people of #Azerbaijan. May this holiday bring kindness and love to your families and keep the peace in your home!🕌#QurbanBayramı #EidMubarak pic.twitter.com/0qLsrkXDyk

— Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) July 9, 2022