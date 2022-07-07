Отсутствие мирного договора между Азербайджаном и Арменией, а также нерешенность вопросов по делимитации и демаркации оставляет ряд проблем между Баку и Ереваном открытыми.

В последнее время в СМИ участились месседжи разных политологов и экспертов о возможной эскалации отношений между Баку и Ереваном.

«Основной причиной нынешней напряженности между Баку и Ереваном, является то, что Армения затягивает или же саботирует выполнение нескольких пунктов трехсторонних соглашений, которые были подписаны по сей день. Плюс есть устные договоренности в Брюсселе. Ситуация усугубляется еще и тем, что гарантом выполнения договоренностей является Россия», — сказал Minval.az политолог Ризван Гусейнов.

По словам эксперта, Ереван фактически не прислушивается к мнению официальной Москвы и наносит репутационные удары по Кремлю.

«Более того, обязательства, которые Армения взяла на себя по разблокировке транспортных коридоров через Зангезур, значимы не только для Азербайджана, но и для России, Турции, Ирана, Китая, стран Центральной Азии и Европы. Именно с расчетом на своевременное выполнение Ереваном взятых обязательств в регионе реализуются транспортные и инфраструктурные проекты, в которых принимает участие ряд стран мира», — подчеркнул эксперт.

Однако терпение Баку не вечно. У Баку есть широкий набор рычагов влияния и арсенал для более жесткого убеждения Еревана в необходимости выполнения взятых обязательств, но до этого дня отдавался приоритет дипломатическим и переговорным процессам, сказал Гусейнов.

По всей видимости, настало время, когда Еревану больше не удастся обманывать Баку и посредников переговорного процесса, поскольку Россия и Турция – главные интересанты в разблокировке транспортных путей через Зангезур.

«Для Москвы ситуация усугубляется и тем, что наложенные на нее западные санкции фактически перекрывают возможности транзита, сообщения и торговли с Европой и рядом другим стран. Остается наиболее выгодная альтернатива и это путь через Азербайджан с выходом на Зангезур в Армении и далее Нахчыван, Турцию, Европу и Ближний Восток», — подчеркнул политолог.

Эксперт считает, что в складывающейся ситуации будет расти всестороннее давление на Ереван и все большую роль в этом давлении будет играть фактор военно-политической мощи Азербайджана.

Однако в данном вопросе есть фактор и Ирана, который нервно реагирует на проблемы, касающиеся изменения границ или экстерриториальности Зангезурского коридора.

«На этом фоне серьезные попытки для снятия напряжения и исполнения посреднической миссии пытается делать Тегеран. Дело в том, что Иран тоже может быть гарантом выполнения Ереваном взятых им обязательств. Несмотря на то, что Иран не является посредником как Брюссель и Москва, тем не менее, он оказывает серьезное влияние в регионе и имеет авторитет во властных коридорах Еревана», — сказал аналитик.

На фоне недоверия Еревана к Москве и постоянных попыток дискредитации посреднической роли Кремля растет роль официального Тегерана.

«Насколько будет успешной посредническая роль Тегерана, покажут встречи высокопоставленных чиновников Ирана, Азербайджана, Турции, России и Армении. Если Тегеран не сможет убедить и дать гарантии Еревану, в первую очередь возвращения всех пленных и диверсантов, то тема разблокировки транспортных коридоров и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном опять повиснет в воздухе. В этом случае эскалация может стать неизбежной и военно-политические рычаги давления на Ереван могут сменить дипломатическую риторику», — добавил он.

Однако сложность вопроса заключается в том, что есть внешние силы, заинтересованные в обострении отношений между Ереваном и Баку.

«По их мнению, это позволит частично отвлечь мировое сообщество от российско-украинской войны. Это будет соответствовать интересам Москвы и ряда европейских стран, которые несут большие потери и издержки в российско-украинской войне. Данный сложный клубок столкновения интересов Баку однозначно учитывает и не торопится принимать скоропалительных решений. Остается надежда, что в Ереване победит здравый смысл, поскольку на кону уже не просто вопрос Зангезурского коридора, а судьба армянской государственности на Южном Кавказе», — резюмировал эксперт.

Ниджат Гаджиев