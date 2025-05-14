Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе визита в Брюссель провел переговоры с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Данную информацию приводят армянские СМИ.

Стороны указали на важность подписания мирного соглашения и установления межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией для установления мира на Южном Кавказе.

Также были обсуждены перспективы стратегического развития сотрудничества между Арменией и ЕС, а также совместные шаги по дальнейшему углублению этого сотрудничества в приоритетных направлениях.