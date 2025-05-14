Завтра с 10:00 будет ограничена подача газа в Наримановском, Сабаильском, Низаминском, Бинагадинском и Сураханском районах города Баку.

Об этом говорится в сообщении ПО «Азеригаз».

В связи с этим временно прекратится подача газа на улицы А. Алиева, М. Шарифли, Э. Сулейманова, Р. Рустамова, Нахчыванского, а также в поселки М. А. Расулзаде, Хутор, Баладжары и «Жилой комплекс МИДА» в Говсане, а также на территорию Мотодрома.

Ограничения произойдут из-за ремонтных работ на действующих газовых линиях этих районов.