Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предстоящие переговоры России и Украины могут стать «последним шансом», так как если они не состоятся или провалятся, американский лидер Дональд Трамп изменит позицию в отношении Москвы.

По его словам, которые приводит РБК, у России остался «последний шанс» принять от Трампа то, что Вашингтон называет «предложением».

«Я думаю, что если Путин его не примет — то есть не согласится, как Украина, на прекращение огня и серьезные переговоры, то президент Трамп может изменить свою политику в отношении него», — отметил Сикорский.

Политик указал, что последствия возможного отказа России «уже вырисовываются». Речь идет о жестких экономических мерах против стран, которые сотрудничают с Москвой, указал он.