В водах Балтийского моря Военно-морские силы Эстонии и авиация НАТО осуществили попытку ареста танкера «теневого флота» России JAGUAR, который следовал под флагом Габона в Приморск (Ленинградская область). Вначале корабль хотели перенаправить в эстонские воды, где власти Таллина могли бы его задержать.

Затем танкеру начали угрожать тараном и попытались два раза высадить на него с вертолёта десант. С эстонской стороны к операции были привлечены патрульный катер «Райу», патрульный корабль «Курвиц», десантный вертолет, а также самолет PZL M28. Также в операции поучаствовали польские самолёты МиГ-29 В, пишет газета «Известия».

На помощь танкеру вылетел российский Су-35С. Ранее Эстония обвинила истребитель в нарушении своего воздушного пространства.