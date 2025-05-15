Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в комментарии «Фокусу» заявил, что поведение России в отношении переговоров свидетельствует о том, что Москва не отошла от своей главной цели в этой войне — капитуляции Украины, и в этом ключе многое ставит в этой войне на весенне-летнюю компанию, чтобы достичь своей цели.

«Зато мы видим, что украинские мониторинговые каналы говорят о том, что в России усиливаются мобилизационные процессы. Скорее всего, с большой вероятностью накопить РФ большие силы и средства на Запорожском направлении будет проблематично. Там сильная зона и скрыть большое количество войск там будет трудно. На Херсонщине нужно будет переправляться через Днепр, также очень проблематично. Накопить большое количество средств и войск скорее всего будет возможным в Сумской области, где они смогут на своей территории в определенных местах собирать силы и средства», — отметил он.

Агиль Рустамзаде добавил, что сейчас заметно, что идет активизация наступательных действий на Сумском направлении, а также, на всем восточном фронте есть активизация.

«По нескольким направлениям мы видим постоянную тенденцию роста наступательных действий. Но какими силами Российская Федерация захочет провести наступательную операцию, пока сказать сложно. Вероятно, что наступление будет по нескольким направлениям. За 2 года наступательных операций РФ предпочитает не формировать ударный кулак на одном направлении, а распылять и атаковать по нескольким направлениям», — сказал эксперт.