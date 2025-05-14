Российский политолог Сергей Марков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведёт «активное дипломатическое наступление» на Владимира Путина. По его словам, Зеленский якобы добился того, чтобы президент Бразилии Лула да Силва поехал из Пекина в Москву с целью уговорить Путина принять участие в переговорах в Стамбуле 15 мая.

«Сейчас почти все в мире будут требовать от Путина поехать в Стамбул и там вести переговоры с Зеленским. А Зеленский устроит из этого шоу по оскорблению Путина», — отметил Марков в своём Telegram-канале.