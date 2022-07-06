Обнародован прогноз погоды на 7 июля.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах полуострова возможен кратковременный дождь, юго-восточный ветер, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, .

Температура воздуха составит ночью 20-23° тепла, днем – 30-34° тепла. В Баку ночью 21-23° тепла, днем – 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-22° тепла, днем – 31-36° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 17-22° тепла.