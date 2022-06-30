Армянские медиа продолжают удивлять выбором «экспертов». На сей раз здесь решили откопать из небытия… Арифа Юнусова, которого представили как «азербайджанского правозащитника» и «бывшего политзаключенного в изгнании». Который не только назвал «нереальным» с уверенным видом заявил: дескать, «Россия может подтолкнуть Баку, не на большую войну, но на краткосрочные боевые действия против Армении», и вообще, «за спиной воинственной риторики Алиева стоит Москва».

Понятно, что Ариф Юнусова — а этого персонажа вместе с его супругой в Азербайджане знают и помнят слишком хорошо, чтобы заблуждаться на его счет — будет озвучивать ровно то, что ему приказали озвучить. Так что штамп «сделано на Баграмяна, 26» заметен невооруженным глазом.

Можно разбирать весь этот бред по заказу по пунктам и напоминать, что, во-первых, Азербайджан проводит действительно независимую внешнюю политику и не служит инструментом в руках других держав. Во-вторых, и в регионе, и за его пределами прекрасно знают, кто входит в ЕАЭС, а кто — в Движение Неприсоединения, кто является членом ОДКБ, а кто подписывает с входящей в НАТО Турцией Шушинскую декларацию, кому накануне 44-дневной войны доставляли из России оружие под видом «стройматериалов» и «гуманитарной помощи», кто отправил выклянченные у Москвы военные самолеты в Россию для войны с Украиной, и, наконец, кто государство, а кто форпост. Более того, попытки представить разгром Армении в 44-дневной войне как результат «договорняка» с Москвой предпринимались еще по горячим следам победы Азербайджана. Правда, авторы этих версий не учли, что тактику Азербайджана изучают в крупнейших военных академиях мира, где уж точно разберутся, где блестящая стратегия, помноженная на профессионализм, а где «договорняк».

Но зачем теперь изобретать легенду о «российском заказе» уже на третью войну? Которая еще даже не началась?

Между тем с армянской стороны в последние недели тезис о возможной войне продвигают так настойчиво, что это уже похоже на подготовку общественного мнения. Обвиняют, разумеется, в ее подготовке Азербайджан, «забывая», что это Армения старательно торпедирует все постконфликтные инициативы и устраивает вооруженные провокации. О новой войне рассуждают СМИ, ТГ-каналы и официальные чиновники.

Так, замминистра иностранных дел РА Ваге Геворгян на конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности стращает публику: «Применение силы или угроза силой, продолжающиеся нарушения режима контроля над вооружениями, а также использование иностранных боевиков-террористов и наемников в вооруженных конфликтах фактически поставили под сомнение способность ОБСЕ обеспечить всеобъемлющую безопасность в зоне ее ответственности», а «действия Азербайджана по провоцированию гуманитарного кризиса в Арцахе, препятствование работе форматов ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта показывают, что для решения проблем безопасности в регионе ОБСЕ необходимо эффективно сотрудничать со странами-участницами и подтверждать основные принципы и обязательства ОБСЕ». В свою очередь, близкие к верхушке сепаратистов телеграмм-каналы, весьма вольно пересказывая выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения вопят: оказывается, «президент Азербайджана снова угрожал войной, заявив, что «любые дальнейшие спекуляции, связанные с Минской группой ОБСЕ, не только контрпродуктивны, но и деструктивны для возможного мира в регионе»». И это «урожай» только за последние сутки.

Можно было бы, конечно, отмахнуться: в Армении хватаются за все, что плавает, чтобы подержать на плаву хотя бы обсуждение судьбы Минской группы ОБСЕ. И тем более напомнить, что война вспыхнула 27 сентября 2020 года как раз в то время, когда никаких других форматов, кроме МГ ОБСЕ, попросту не было. Но теперь вся эта риторика приобретает уже другой, куда более опасный «акцент»: вот если не вынудить Азербайджан вернуться к «минскому формату», то в регионе тут же начнется война.

Понятно, что в реальности войну провоцирует как раз Армения, планомерно торпедируя практически все инициативы по постконфликтному урегулированию и устраивая на государственной границе вооружённые провокации. Казалось бы, даже там должны понимать, что «лобовое» военное столкновение с Азербайджаном не закончится для Армении ничем хорошим. Более того, об этом даже умудрился проговориться Араик Арутюнян. Рассуждая в ханкендинском «парламенте» о возвращении Лачина под контроль Азербайджана, сей субъект признался: «Если мы откажемся от этого решения, то в течение секунд пожнем горькие плоды его последствий, а проживающие в Ереване политические деятели или чиновники продолжат свою размеренную жизнь».

Но это Араик Арутюнян, который не забыл, как прятался в детском саду от беспилотников. А «проживающие в Ереване политические деятели или чиновники» считают риск войны вполне допустимым. И тут уже не кажется случайным, что определённого пошиба СМИ, от «Немецкой волны» до грантовых порталов, которые планомерно вбрасывают в общество «установки»: и о «гази», оказывается, не заботятся, и фирмы, которые участвуют в восстановлении освобожденных территорий, принадлежат не тем, кому надо… А интервью господина Юнусова с его смехотворными утверждениями типа «Россия может подтолкнуть Баку к войне» полностью укладываются в эту «задумку». Судя по всему, воевать в Армении вновь решили чужими руками. И пребывают в полной уверенности: стоит только опубликовать интервью такого вот «беглого правозащитника», как все мировое сообщество дружно повиснет на руках у Азербайджана и начнет поставлять Армении оружие в больших объемах, чем сегодня Украине. И уж точно не ждут, что уже «в течение секунд пожнут горькие плоды» последствий очередного своего просчета.

Нурани, обозреватель