Украина 30 июня нанесла удары по острову Змеиный в Черном море, после чего в Минобороны России заявили, что российские военные «в качестве шага доброй воли» завершили «выполнение поставленных задач» и вывели находившийся там гарнизон.

Как рассказал The Insider военно-политический эксперт Юрий Федоров, заявление России — «очевидное вранье и лицемерие», так как никакого акта «доброй воли» там не было. Он объяснил, что ВС России оставили Змеиный из-за поставок Украине западного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

«Оборонять этот остров стало невозможно. Это голая и плоская поверхность, очень небольшая по размеру, и на протяжении достаточно длительного времени, пока у Украины не было новых HIMARS, она пыталась наносить удары по этому острову с помощью беспилотников и авиации. Это дело хорошее, но беспилотники и авиация уязвимы, их не так много у Украины. На острове была достаточно мощная противовоздушная оборона, правда, тактического уровня с дальностью до 20 км и высотой удара до 10 км.

Подходящие к острову украинские самолеты попадали в зону риска. Я не знаю, были ли они там сбиты или нет, российская сторона, естественно, говорит о том, что там были крупные потери украинской авиации, но доверять российской стороне в этом смысле, как и во многих других, невозможно. Наверное, какие-то потери и без того были.

Когда появились эти ракетные установки, способные выстреливать залпами большое количество ракет, боевая часть которых весит 90 кг, и это мощный взрыв, который может разнести даже укрепленную позицию, — после этого стало ясно, что оборонять этот остров невозможно, что все, что там находится, будет сметено. Там были в основном противовоздушные установки, и пришлось уйти оттуда».

По словам эксперта, возле острова была морская блокада, и Украина могла поражать подходящие к острову корабли. Он напомнил, что несколько недель назад был нанесен удар по спасательному буксирному судну Черноморского флота РФ «Спасатель Василий Бех» (СБ-739), который транспортировал российских моряков, вооружение и боеприпасы, в том числе зенитно-ракетный комплекс «Тор» на тогда еще оккупированный Змеиный. Федоров предположил, что Украина нанесла удар американскими «Гарпунами». «Естественно, они не могли серьезно снабжать этот остров, потому что после появления этих противокорабельных ракет стало рискованно подходить к острову», — сказал эксперт.

Также Федоров объяснил значимость острова, контроль над которым потеряла Россия:

«Он был важен для двух целей. Во-первых, разместить противокорабельные комплексы, которые находятся в аннексированном Крыму, — один называется „Бал“, а другой „Бастион“. Правда, их не так много у России, но тем не менее. Вот эти комплексы, оснащенные противокорабельными ракетами, могли контролировать значительное морское пространство, но и не только, потому что ими можно стрелять и по наземным целям. Там радиус, наверное, 250–300 км. Это напрямую застрагивало интересы Румынии, потому что этот остров находится в 35 км от Румынии. Можно контролировать морские пути вплоть до Одессы и Очакова.

И во-вторых, там планировалось разместить противовоздушные комплексы C-300 и контролировать воздушное пространство и над морем, и над большой частью наземного воздушного пространства Украины, через которое могли проходить воздушные пути из аннексированного Крыма в непризнанное Приднестровье, чтобы обеспечить безопасность потенциального воздушного моста из Крыма в Приднестровье. Вот такой комплекс С-300 на Змеином был бы очень кстати. Все это произошло после того, как утонул крейсер „Москва“, где находились такие комплексы. Единственный вариант, который был у русских, — это развернуть все на этом острове, но идея плохая, потому что это плоская и скалистая поверхность, очень уязвимая, спрятаться там невозможно, подземные сооружения строить там, наверное, возможно, но это требует времени и разного рода усилий».

Эксперт заключил, что остров Змеиный, с которого начиналась война России, является символом для Украины: «Там был гарнизон в 30 человек, и его взяли в плен, как известно. Этот остров всегда был спорным между Украиной и Румынией, и Украина там держала пограничников, символизируя, что этот остров принадлежит Украине».