Баку — в центре региональной дипломатии. В столице Азербайджана прошли переговоры министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамов, министр иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди, министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева, министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанклы, министра индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбека Ускенбаева. По итогам встречи подписана Бакинская декларация — она предусматривает сотрудничество трех стран в сфере транспорта и коммуникаций.

Как уже отметили многие эксперты, в Азербайджане дан старт новому региональному формату сотрудничества — Транскаспийский международный транспортный коридор впервые обсуждают три страны. Более того, здесь уже с полным основанием можно говорить о «логистической революции 2.0».

Здесь не обойтись без небольшой ретроспективы. Паром Баку-Красноводск ходил еще в советские годы. Но по-настоящему работать над Транскаспийским маршрутом в Азербайджане начали еще несколько лет назад. В нашей стране провели модернизацию железных и шоссейных дорог — Азербайджан вышел на лидирующие позиции в международных рейтингах по их качеству. В поселке Алят началось строительство нового торгового порта и паромной переправы. Наконец, в октябре 2017 года была построена и заработала железнодорожная магистраль Баку-Тбилиси-Карс, которая позволила установить железнодорожное сообщение с Турцией.

Те процессы и реформы уже тогда эксперты совершенно справедливо назвали «логистической революцией». Азербайджан не просто рассуждал о формировании новых транспортных коридоров — наша страна вкладывала конкретные инвестиции, реализовывала проекты «в поле» и развивала инфраструктуру.

В Казахстане к возможностям Транскаспийского маршрута с самого начала проявили интерес. Но теперь ситуация выходит на новый уровень. Украинский конфликт, санкции против России вынуждают менять логистику европейских получателей грузов и из стран Центральной Азии, и, что с учетом объемов грузоперевозок, куда важнее, из Китая. А значит, и искать обходные варианты.

Здесь необходимо расставить акценты и провести «красные линии». Ни Азербайджан, ни Турция, ни Казахстан не стремятся намеренно играть против Москвы в международной системе транспорта и логистики. Здесь отдают приоритет сотрудничеству, взаимовыгодным инициативам и добрососедству. Но и от «санкционно-логистических реалий» тоже никуда не уйти. А Транскаспийский маршрут — это логичный и удобный коридор, что уже понимают и в Азербайджане, и в Казахстане, и в Турции, и не только там.

Нелишне вспомнить: недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил государственный визит в Узбекистан, где одной из важных тем переговоров также было сотрудничество в сфере транспорта и логистики.

Более того, сами государства Центральной Азии также работают над диверсификацией своей внешней политики, экономики и «экспортно-импортной географии», где Азербайджан — логичное и естественное «окно в Европу». А еще в Турцию. Уже анонсирован визит в Азербайджан президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, и нет сомнений, что и в его ходе особое внимание будет уделено логистике, транспорту и международным транспортным коридорам.

И все это уже меняет масштабы происходящего. Азербайджан не просто дает старт новому региональному формату: по сути дела, на берегах Каспийского моря по инициативе нашей страны начинается «логистическая революция 2.0». К «точке», когда эта «логистическая революция» стала насущной необходимостью, наша страна благодаря продуманной и дальновидной политике президента Ильхама Алиева подошла во всеоружии: с новым торговым портом, с судостроительным заводом, которому под силу создание судов любого класса, включая паромы и прочие «ро-ро», со свободной экономической зоной в поселке Алят и с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс. Более того, одержав блестящую победу в Карабахе, Азербайджан еще и обезопасил свои транспортные коммуникации от ударов извне. Что уже позволяет не откладывать логистические суперпроекты на потом и не ждать, когда в Армении поумнеют и откроют Зангезурский коридор.

И тем более излишне напоминать, как меняет ситуацию уже для Азербайджана превращение страны в важный международный хаб . Это не только рабочие места и инвестиции, но еще и международные гарантии безопасности. Просто потому, что защита важных торговых путей во все времена была задачей номер один.

Нурани, обозреватель