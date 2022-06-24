Издание Eurasianet 23 июня опубликовало статью на английском языке об увеличении государственного бюджета Азербайджана на 2022 год на 8,1% под названием «На фоне роста цен на нефть Азербайджан движется к увеличению бюджета», где приведены слова оппозиционного политика, поставившего под сомнение распределение доходов, полученных государством от экспорта энергоносителей.

По словам политика, якобы полученную прибыль государство выделило не нуждающимся, а отдало предпочтение секторам с высоким коррупционным потенциалом. «Это означает, что разграбление бюджета продолжается. …Особую озабоченность здесь вызывает расцвет коррупции в сфере обороны и национальной безопасности…», — приводятся в статье слова «политика».

Отметим, что согласно законопроекту о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете на 2022 год», увеличатся расходы на строительные проекты в Карабахе, для этих целей будет выделено 2,7 млрд манатов (1,6 млрд долларов), что на 21% больше, чем в нынешнем бюджете. Кроме того, расходы на оборону и национальную безопасность увеличатся на 13% и достигнут 5 млрд манатов (3 млрд долларов).

Расходы же на социальную защиту малоимущих, по прогнозам, вырастут на 2,4%, а расходы на образование — на 0,06%. Расходы на здравоохранение в пересмотренном бюджете сократятся.

Комментируя для Minval.az содержание статьи и слова оппозиционного политика, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Университета Odlar Yurdu Эльшад Мамедов заявил, что считает неслучайным то, что дополнительные доходы, поступающие от экспорта энергоносителей Азербайджана и благодаря благоприятной конъюнктуре цен на них, направляются в первую очередь на инвестиционные цели и задачи, связанные с обеспечением безопасности и обороны нашего государства.

«Это в целом адекватный подход, потому что нужно учесть, что мировая практика и актуальная экономическая наука говорят о том, что переменные доходы госбюджета целесообразно в первую очередь перенаправлять на инвестиционные цели, то есть на те расходные направления, которые не являются постоянными. И здесь нет ничего удивительного. Удивительно то, что люди, называющие себя представителями научного сообщества, выступают с абсурдными, бредовыми заявлениями о том, что нужно перенаправлять эти ресурсы на повышение заработных плат и социальных расходов. Очевидно же, что переменные доходы не могут быть направлены на те сферы, которые непосредственно связаны с постоянными расходными направлениями, потому как в ином случае это может привести к ощутимым проблемам.

Скажем, если конъюнктура энергоносителей будет неблагоприятной, то как тогда государство должно распределять свои имеющиеся ресурсы? Ведь социально значимые расходы — они не могут в дальнейшем сокращаться. Поэтому неслучайно, что дополнительные доходы бюджета решено направить в первую очередь на инвестиции в строительство в Карабахе, поддержание оборонной способности Азербайджана и это те расходы, которые в последующем можно регулировать», — отметил профессор.

По его словам, увеличение расходов на поддержание оборонной способности означает восстановление возможностей армии после 44-дневной Отечественной войны. А что касается инвестиционных расходов, их тоже можно регулировать — увеличивать частные инвестиции и уменьшать государственные, здесь нужен эффективный подход. Однако по социальным расходам этого делать нельзя.

«Поэтому я считают правильным то, что для правительства приоритетным является перенаправление дополнительных расходов на инвестиционные цели. Что же касается того, что значительная часть инвестиционных расходов направляется в виде государственных средств, то здесь, я считаю, со временем нужно сделать упор на развитие внутренних и частных инвестиций», — сказал Эльшад Мамедов.

Эксперт также добавил, что если в расходовании средств со стороны определенных госструктур имеются проблемы, то их нужно решать. Но это не означает, что туда не нужно направлять ресурсы. И еще, не следует забывать, что инвестиционные расходы для восстановления освобожденных из-под армянской оккупации территорий — это стимул для развития экономической деятельности: «В конечном счете через наращивание инвестиций мы должны прийти к расширению возможностей государства в сфере социальной защиты населения. Потому решение правительства в целом оправдано и конструктивно».

В завершении отметим, что издание, опубликовавшее вышеприведенную статью, существует за счет международных грантов (финансируется Фондом «Открытое общество» (Фонд Сороса)). Всем известно, что восстановительные работы в Карабахе ведутся Азербайджаном исключительно за счет внутренних средств. А тем — «сочувствующим», кто ставит под сомнение политику государства, мы порекомендовали бы посетить Карабах и посодействовать — внести свою лепту в дело восстановления территорий, освобожденных из-под 30-летней оккупации Армении.

Рамелла Ибрагимхалилова