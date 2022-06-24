15 июня в Азербайджане официально открылся пляжный сезон, несмотря на ветер и еще не прогретое достаточно море. Изголодавшиеся по витамину D граждане страны едут на пляжи, стараясь поймать удовольствие и первый загар. Но Minval.az предупреждает о том, что вместе с загаром можно поймать и кучу неприятностей, связанных с отдыхом на родном побережье. Тем более, если брать в учет результаты мониторингов, проведенных сотрудниками Республиканского Центра гигиены и эпидемиологии, обнародовавшим незадолго до начала открытия купального сезона список пляжей, которые можно и нельзя посещать.

Так вот, если читатель надумал отдохнуть на побережьях Хазарского, Сабунчинского и Бинагадинского районов Баку, то поездка на пляж будет комфортна и безопасна (с точки зрения эпидемиологии). Но если отдых запланирован на пляжах Сахиля (Гарадагский район), Шихова (Сабаильский район), Говсана и Тюркана, то словить кишечную палочку (а так же и некоторые другие виды болезнетворных бактерий) можно очень быстро, практически моментально, и, причем, не только в море.

Чтобы продолжить повествование, для начала следует понять, о каких именно болезнетворных бактериях идет речь и что же такое кишечная палочка, которой жителей страны ежегодно пугают эпидемиологи?

На самом деле, кишечная палочка – ни что иное, как компонент микрофлоры нашего организма, равно как и многие другие бактерии, и страшна не сама кишечная палочка, а перебор с ее количеством. В большинстве случаев перебор заканчивается подъемом температуры до 39 градусов, ознобом, лихорадкой, общим упадком сил, болями в животе, рвотой и сильнейшей диареей – по любому от привычного образа жизни можно отключиться на неделю. К тому же, это чревато серьезными осложнениями – анемией, проблемой со свертываемостью крови и работой почек.

Кроме кишечной палочки на пляжах можно подцепить еще целый «букет» кишечных инфекций: золотистый стафилококк, энтерококки, сальмонеллы, кампилобактерии, ротавирусы, норовирусы, РНК-содержащие астровирусы и так далее. Учитывая тот факт, что посещение пляжа и элементарные правила гигиены практически никогда не совместимы, риск заразиться – процентов 60-70. А если пляж внесен Центром Эпидемиологии в ЧС – то и до 100% вероятность.

«Ну и что?, — подумает читатель, — не буду купаться, а просто посижу на берегу, воздухом подышу, кукурузу покушаю». Но вариант «поваляться на песочке и покушать кукурузу» тоже не работает, и этому есть свои логичные объяснения.

Начнем с вареной кукурузы – излюбленного лакомства абшеронских купальщиков. Ведь так соблазнительно пахнет, такая красивая, яркая, с крупинками соли между янтарными зернышками. Разве можно устоять перед таким искушением? Согласны, очень сложно устоять, но прежде, чем выключать голову и включать желудок, достаточно вспомнить об одном-единственном факте: початки, которыми активно торгуют мобильные разносчики, достаются из сомнительного вида ведер, о чистоте которых можно только гадать, да и марля, которой они накрыты, может быть использована торговцами для самых разных целей – вплоть до стирания пота с лица и тела.

Далее: кукуруза может сохранять свои полезные свойства и быть абсолютно безопасной для здоровья в том случае, если хранится на 30-градусной жаре максимум 2 часа. И где гарантия, что непроданный накануне товар не был сварен утром заново, а точнее – просто ошпарен кипятком в целях сохранения внешнего вида?

Вывод: варите кукурузу сами и спокойно ешьте – здоровее будете.

Еще одно неприятное заболевание, которое можно подцепить на пляжах, внесенных в ЧС: — грибки.

Вирусологи отмечают два вида грибковой инфекции, наиболее распространенной на пляжных зонах. И о каждом стоит рассказать подробнее.

Стригущий лишай (возбудитель trichophyton). Симптомы: сначала шелушение и зуд, затем — покраснение и отёчность кожи, а потом – эрозии кожи, глубокие трещины между пальцами и на подошвах, и в трещины эти спокойно попадает любая другая инфекция, а еще они причиняют боль при ходьбе. Стригущий лишай можно определить по красноватым кольцевидным пятнам, которые быстро распространяются по всему телу, в том числе под волосами и иногда — на ногтях. В тяжелых случаях возможны даже гнойные воспаления.

Аспергеллез (возбудитель aspergillus) – инфекция весьма опасная, и, если ее подхватишь, одними кожными проблемами не обойдешься. Тут уже речь идет о более масштабных поражениях любых органов. К примеру, если этот грибок поражает легкие, в них образуется шарообразный плотный клубок, вызывающий одышку, лихорадку, кашель, боли в груди. Кроме того, болезнь очень быстро прогрессирует и распространяется на другие органы. Особенно, если грибок подцепил человек со слабым иммунитетом. А учитывая тот факт, что около 1 миллиона жителей Азербайджана переболело коронавирусом, о хорошем иммунитете речи быть не может.

Вывод: надевайте пляжную обувь и ни в коем случае не кладите лицо на песок. Кстати, последнему пункту есть еще одно весьма резонное объяснение.

По данным ВОЗ, паразитарные болезни – одни из самых распространенных в мире: до 95% людей хотя бы раз в жизни заражались паразитами. Входят в зону риска и песчаные пляжи – там чаще всего можно подхватить самые разнообразные формы глистов.

В случае с пляжами говорить о глистах наиболее актуально, так как глисты откладывают в песок яйца, проникающие в кишечник (если взять немытыми руками еду) или через кожу (прогулки босиком). В первом случае возникают симптомы, похожие на отравление — диарея, рвота, боли в животе, во втором — жжение, зуд, высыпания, которые запросто можно спутать с аллергией.

А если на морском берегу находятся животные — собаки, коровы, лошади (а вся эта живность на побережье присутствует), то в таком случае опасность представляют еще и токсокары – представители семейства паразитов, яйца которых находятся в экскрементах животных, в частности собачьих. Человек, заразившийся собачьими гельминтами, тоже может страдать от зуда, кашля, повышения температуры, диареи, рвоты.

Мы искренне надеемся, что у всех, кто хочет провести лето с толком и удовольствием на морском побережье после прочтения этой заметки напрочь отпадет желание посещать пляжи, внесенные в ЧС. Кроме того, не стоит забывать о последствиях солнечного удара и заплыва за буйки.

«Минвал» желает всем своим читателям приятного летнего отдыха!

Яна Мадатова