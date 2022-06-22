Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Афганистану в связи с многочисленными жертвами землетрясения в этой стране.

Об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

«Мы глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными разрушительным землетрясением в Афганистане. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших в этой катастрофе и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в публикации.