Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Афганистану в связи с многочисленными жертвами землетрясения в этой стране.

Об этом говорится в публикации МИД в Twitter.

«Мы глубоко опечалены трагической гибелью людей и разрушениями, вызванными разрушительным землетрясением в Афганистане. Мы выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших в этой катастрофе и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — говорится в публикации.

We are deeply saddened by the tragic loss of life & destruction caused by the devastating earthquake in #Afghanistan. We extend our deep condolences to the families of those who lost their lives in this disaster & wish to those injured a speedy recovery.

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 22, 2022