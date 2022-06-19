Сотрудники Национальной разведывательной организации Турции (MİT) нейтрализовали в иракской провинции Сулеймания особо опасного террориста PKK Хусейна Шибли по позывным «Ферхат Дерик».

Источники в структурах безопасности Турции сообщили, что сирийский террорист хотел создать новое террористическое формирование в Ираке, установив отношения с третьими странами за пределами региона пишет «Анадолу».

Шибли был одним из близких людей Ферхата Абди Шахина по позывным «Шахин Джило», одного из главарей террористов т.н. «администрации Кандиля» в Сирии.

Хусейн Шибли присоединился к террористам в период пребывания главаря РКК Абдуллаха Оджалана в Сирии.

Он вел террористическую деятельность в сирийском Алеппо и в районах Гара и Кандиль на севере Ирака.

В 2014 году он был назначен членом так называемого «Исполнительного совета» в районах подконтрольных террористической организации РКК.

В 2019 году он стал сопредседателем так называемого «Центрального совета Сирийской автономной администрации».