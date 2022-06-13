Украинская война продолжает оставаться «темой номер один» мировой и уж точно европейской политики. Но если еще недавно «мейнстримом» была солидарность с Киевом, то теперь все больше политиков в странах Запада открыто обсуждаю идею «мира» ценой территориальных уступок. В самом деле, еще недавно изрекать нечто подобное рисковали разве что Генри Киссинджер, Шредер или Берлускони. Потом «не унижать Россию» настойчиво потребовал президент Франции Макрон.

Теперь же его по сути дела поддержал глава евросоюзовской дипломатии Жозеп Боррель, который также призвал к переговорам с Кремлем: «Это говорит не только Эммануэль Макрон. Это выражение воплощает реальность: Россия продолжит свое существование после мирных переговоров, и необходимо будет четко определить, как мы намерены с ней сосуществовать. Это сосуществование будет очень трудным после того, что Россия совершила в Украине. Это вторжение, эта агрессия, это уничтожение Украины, мы все это каждый вечер видели по телевизору, и я сам видел на месте. Но нам все равно придется пытаться сосуществовать с русскими на этом континенте» — добавив, что целью Евросоюза в Украине является возврат к позициям 24 февраля, то есть Россия должна отступить с недавно захваченных территорий.

В самом деле, «утечкам», что премьер-министр Италии Драги, канцлер Германии Шольц и президент Франции Макрон 16 июня совершат визит в Украину и будут уговаривать Киев согласиться на мир на комфортных для России условиях, можно верить или не верить. Но вот заявление Борреля — это уже официально. И в этом официальном заявлении Евросоюз как бы требует от Москвы уйти из Херсона и Мариуполя, но Крым и Донбасс ей, по всей видимости, оставят. Да, как бы пока, но вот как надолго это «пока»? Особенно если вспомнить, что предлагал тот же Запад Украине в рамках «Нормандского формата», инициативы «Минска-2» и «формулы Штайнмайера»?

Конечно, так на Западе думают не все. Во всяком случае, генсек НАТО Йенс Столтенберг, напомнив, что решение принимать самим украинцам, которые сегодня «платят самую дорогую цену» за свою независимость, заявил: «Да, мир в Украине вполне возможен, но только есть вопрос, каким будет этот мир. Потому что если Украина отведет свои войска и прекратит сражаться, то тогда может прекратить существование как независимая европейская нация». И тем более очевидно, что решать это самим украинцам. Где министр обороны Резников уже заверил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России и не подпишет капитуляцию.

Однако нынешняя готовность европейских политиков «советовать» Украине согласиться на мир ценой отказа от территорий заставляет еще раз вспомнить тот совет, который дал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства тогда напомнил: «Вы знаете, во время переговорного процесса были различные моменты, месседжи, которые я получал от своих западных коллег. Одним из них было то, что «вы должны принять во внимание сложившуюся реальность. Азербайджан проиграл первую Карабахскую войну, ваши действия должны основываться на реальности». Были попытки, так сказать, советовать нам, что мы должны рассматривать вопросы, связанные с нашей территориальной целостностью. И я всегда говорил: «Нет!». Я говорил, что ни Азербайджан, ни я, ни азербайджанский народ никогда не согласятся создать другое фейковое армянское государство на наших территориях. И если будет необходимо, мы будем сражаться до смерти. Мои заявления иногда интерпретировались как враждебные, агрессивные. Я всегда подвергался критике за риторику, армянских же лидеров всегда хвалили за «конструктивность». <…> Моя позиция была — нет. Мы никогда не согласимся». А затем озвучил свой совет: «Во-первых, основываясь на нашем опыте, никогда и ни при каких условиях не соглашайтесь с нарушением территориальной целостности. Во-вторых, урок, который я извлек за время оккупации — надо полагаться на свои собственные ресурсы. В-третьих, не полагаться на решения и резолюции международных организаций, они не представляют никакой ценности. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, которые требовали полного и немедленного вывода армянских войск, которые не выполнялись на протяжении 27 лет. Мы выполнили их сами».

Конечно, реакция Запада, а точнее, «старой Европы», на войну в Украине резко отличается от того непробиваемого равнодушия, с которым там взирали на армянскую агрессию против Азербайджана при горячем соучастии России. Армения за все годы не услышала даже «а-я-яй», в то время как против России введены действительно болезненные санкции. Да и военной помощи, которую сегодня многие страны ЕС оказывают Украине, Азербайджан от них не получал. Однако «советы» европейских политиков согласиться на мир ценой территориальных «подарков» России слишком уж напоминают то, что эта же «старая Европа» советовала Азербайджану в Карабахе: «надо договариваться, все войны заканчиваются миром, никто не получит 100% того, что хочет, надо быть конструктивными» и т.д.

А еще, если уж быть до конца откровенными, эта «евродипломатия» напоминает мюнхенскую сделку 1937 года, когда «старая Европа» в лице Даладье и Чемберлена рассчитывала «умиротворить» Гитлера, пожертвовав Чехословакией, а Чемберлен, вернувшись с переговоров, возвестил: «Я привёз вам мир!» За что и получил едкую отповедь от Уинстона Черчилля: «Они выбрали позор, чтобы избежать войны. Они получат и то, и другое». Просто потому, что подобная тактика «умиротворения» путём территориальных подарков только разжигает аппетиты агрессора.

Нурани, обозреватель Minval.az