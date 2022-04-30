Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на конференции «Южный Кавказ: развитие и сотрудничество» в Университете ADA, без сомнения, еще долго будет в центре внимания международного экспертного сообщества. И не только потому, что глава государства встречался с представителями ведущих think tank, то есть «мозговых центров», которые как раз и занимаются политическим анализом и прогнозированием. Отвечая на вопросы участников конференции, президент Азербайджана представил, если угодно, свою формулу победы, раскрыв детали и этапы той стратегии, благодаря которой Азербайджан смог положить конец армянской оккупации Карабаха. И этот ответ главы государства мы приводим без сокращений и правок:

«Основываясь на нашем опыте – самое важное это никогда не соглашаться с оккупацией. Вы знаете, во время переговорного процесса были различные моменты, месседжи, которые я получал от своих западных коллег. Одним из них было то, что вы должны принять во внимание сложившуюся реальность. Азербайджан проиграл Первую Карабахскую войну, ваши действия должны основываться на реальности. Были попытки, так сказать, советовать нам, что мы должны рассматривать вопросы, связанные с нашей территориальной целостностью. И я всегда говорил «нет». Я говорил, что ни Азербайджан, ни я, ни азербайджанский народ никогда не согласятся создать другое фейковое армянское государство на наших территориях – никогда. И если будет необходимо, мы будем сражаться до смерти. Мои заявления иногда интерпретировались как враждебные, агрессивные. Я всегда подвергался критике за риторику, армянских же лидеров всегда хвалили за «конструктивность».

Да, они были «конструктивными», они хотели закрепить оккупацию, они хотели от нас, чтобы мы согласились предоставить независимость сепаратистам в Нагорном Карабахе. Они хотели удерживать под своим контролем большую часть нашей территории, в частности, между бывшей Нагорной-Карабахской автономной областью и Арменией. Моя позиция была — нет. Мы никогда не согласимся.

Во-первых, основываясь на нашем опыте, никогда ни при каких условиях не соглашайтесь с нарушением территориальной целостности. Во-вторых, урок, который я извлек за время оккупации — надо полагаться на свои собственные ресурсы. В-третьих, не полагаться на решения и резолюции международных организаций, они не представляют никакой ценности. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, которые требовали полного и немедленного вывода армянских войск, которые не выполнялись на протяжении 27 лет. Мы выполнили их сами. И те, кто принимал эти резолюции — 3 страны-постоянных члена Совета Безопасности были сопредседателями Минской группы. И я им также говорил, почему вы не выполняете резолюции, которые вы же и приняли. Ответ был очевидный: ситуация с оккупацией была приемлемой для них. Это было приемлемо для Армении, сопредседателей Минской группы, но это было неприемлемо для нас. Мы были в меньшинстве, мы вынуждены были жить в реальном мире и понимать, что никакой помощи от международного сообщества не будет. Я сейчас не говорю о ситуации в Украине. Это немножко другое, это касательно нас. Но, конечно, мы должны были иметь сильную армию, и для этого нужно было иметь сильную экономику. Все делалось последовательно, одно за другим, иногда даже параллельно. И нам нужно было новое поколение — поколение тех, кто будет идти до смерти, чтобы защитить свою родину. Это поколение было воспитано, и те, кто сражался и умер за Карабах в абсолютном своем большинстве никогда не видели Карабах. Они молодое, патриотичное поколение с высокой мотивацией.

Конечно, самое важное иметь сильную армию, и мы сделали это. Это было №1 для меня как президента на протяжении всех этих лет. Вот почему наши военные расходы были № 1 в сравнении с другими. №2 – образование, это было так же важно, потому что без этого вы не воспитаете патриотичных людей, которые пойдут и вернут эти земли обратно.

И, конечно, высокая мотивация. Мы были мотивированы, готовы идти до конца вне зависимости от того, кто будет на армянской стороне. И мы осознавали, что со стороны армян будет много кто. Это случилось, но не остановило нас. Во время войны я публично и неоднократно говорил, что готов остановиться, когда премьер-министр Армении предоставит мне график вывода. Мы не хотели этой войны, мы сражались на собственной земле. Он всегда отказывался. Но когда 9 ноября он согласился предоставить дату, это уже было после освобождения Шуши, тогда мы и остановились. Мы не хотели сражаться ни одного дополнительного часа. Поскольку мы не хотели, чтобы люди умирали. Мы освободили оставшуюся часть в соответствии с актом о капитуляции. Это к тому, как мы сражались и как мы готовились. И если вы спросите меня о самом важном среди всего — я скажу абсолютно уверенно, что это дух. Это самое важное, вы никогда не победите страну, чьи люди полны духом защищать себя. Это может быть только временно. Мы продемонстрировали это и сейчас гордимся этим. Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и всех других стран. Мы делаем это публично, не прячемся позади больших деревьев. Мы говорим то, что подразумеваем. Да, у нас хорошие отношения с Россией. Но и с Украиной у нас хорошие отношения, и интерпретация норм международного права не должна базироваться на политических предпочтениях. Мы всегда были объектом такой политики, потому что даже до событий в Украине, территориальная целостность Молдовы и Грузии всегда очень открыто подчеркивалась международным сообществом, но когда очередь доходила до нас, то всегда звучал месседж — идите и договаривайтесь мирно. Но как договориться мирно с агрессором, который не хочет покидать твои территории. Мы пытались, я пытался на протяжении почти 17 лет, но затем мы увидели, что это невозможно. Затем мы увидели, что чем больше мы стараемся сделать это мирно, тем больше агрессор становится высокомерным и агрессивным. Они начали запугивать нас войной за новые территории и говорить, что Карабах — это Армения. А сейчас они что говорят? Они говорят, что Карабах — это Азербайджан. И кто говорит это? Те же самые люди, которые заявляли, что Карабах — это Армения в 2019 году. Мы создали новую реальность нашими, как бы это сказать, руками и душой. Это то, что пережили мы, и я думаю, что это важно для любой страны – для достоинства, территориальной целостности и справедливости».

Добавим от себя. Сегодня и в Азербайджане, и за его пределами знают, что в ведущих военных академиях мира изучается стратегия и тактика Азербайджана во время 44-дневной войны, и прежде всего штурм города Шуша. Но этот спич президента Азербайджана — весомое доказательство, что действующим политикам с не меньшим старанием следует штудировать государственную, дипломатическую и образовательную стратегию Азербайджана. И прежде всего это касается десижн-мейкеров тех стран, которые столкнулись с внешней агрессией, оккупацией и аннексией своих территорий. Где рецепт только один: не «прогибаться» и не уступать на переговорах, как бы ни давили и не уговаривали «большие дяди». Не рассчитывать на заступничество международных организаций — их решения десятилетиями могут оставаться на бумаге. Верить в свою страну и в своих граждан. И самое главное, сделать так, чтобы и они верили своему лидеру и верховному главнокомандующему.

Именно в этом и состоит формула победы Ильхама Алиева.

Отдел политики Minval.az