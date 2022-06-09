Совместный выход к прессе глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна ознаменовался очередным, скажем так, неоднозначным заявлением главы МИД РФ. Поводом стали мартовские события у села Фаррух Ходжалинского района Азербайджана, о которых уже подробно рассказывал Minval.az. Судя по всему, армянская сторона в ходе переговоров вновь пыталась реанимировать тему и «уломать» Москву предпринять «конкретные действия», чтобы подарить контроль над селом Фаррух и высотами в его окрестностях ханкендинским сепаратистам. Во всяком случае, Арарат Мирзоян у микрофона жалобно хныкал: Ереван надеется, что миротворческий контингент России в состоянии восстановить «статус-кво», установленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, который был «нарушен вторжением» ВС Азербайджана. Позабыв, разумеется, что, во-первых, «вторжения» на свою собственную территорию не бывает, а во-вторых, то же самое трехстороннее соглашение требует от армянской стороны и полного вывода своих вооруженных формирований из зоны временного размещения РМК, и возвращения туда азербайджанских беженцев, и многого другого. Наконец, сама же российская сторона, как показывают карты, которые с самого начала миротворческой операции публикуются на официальном сайте Минобороны РФ, столько раз вносила изменения в линию разграничения, пририсовывала к ней разного рода «язычки», а затем стирала их, что говорить о каком-либо «статусе-кво» не приходится.

Но, возможно, даже не это главное.

А вот ответ Сергея Лаврова оказался куда интереснее. Комментируя по просьбе журналистов ситуацию у села Фаррух (армСМИ, разумеется, называют его, как в скверном армянском анекдоте, «Парух»), глава МИД РФ заявил: «Российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов. Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться». Сергей Викторович, судя по всему, очень старался трижды подумать, прежде чем ничего не сказать.

Но вот удалось ли министру избежать скандала — большой вопрос. В самом деле, какое отношение село Фаррух имеет к процессу делимитации и демаркации границ? Если кто забыл, село Фаррух — это Ходжалинский район Азербайджана, который даже не сопредельный с Арменией. Да, это зона временного размещения РМК, но линия миротворческих постов в Карабахе — это ни с какой стороны не «государственная граница». Никакой «делимитации» и «демаркации» там быть не может. Уточнение позиций — да, пресечение незаконных инженерных работ, которые пытаются вести армянские незаконные формирования — да, ответ на провокации этих самых НВФ — безусловно, но делимитация и демаркация — точно не про эти территории.

Наконец, если кто забыл то еще в декабре 2020 года, по горячим следам развёртывания РМК, не кто иной, как президент РФ Владимир Путин напомнил, что «с международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджанской Республики», – подчеркнул Путин. Он отметил, что «сама Армения независимость Нагорного Карабаха не признала», и, имея в виду это обстоятельство, «Нагорный Карабах с точки зрения международного права – тоже Азербайджан».

И как тогда понимать заявление Лаврова? Глава МИД РФ не знает разницы между уточнением дислокации постов и делимитацией государственной границы? Он не в курсе позиции собственной страны? Или допустил непростительный для своего ранга и своей профессии ляп?

Нет, конечно, мы понимаем, что дипломаты тоже люди. И что у Сергея Викторовича с февраля нынешнего года ой какие непростые времена. Война в Украине идет совсем не так, чтобы Россия могла позволить себе стучать кулаком по столу. Международная реакция на нее оказалась куда жёстче, чем прогнозировалось. Санкции бьют по РФ все больнее. Позиции Кремля стремительно рушатся даже в тех странах, которые Москва считала своей вотчиной — в Чехии, Китае, Казахстане…

Недавнее выступление главы Евросоюза Шарля Мишеля в ООН, о котором уже рассказывал Minval, с обвинениями РФ в искусственном провоцировании продовольственного кризиса, похожи на анонс новых неприятностей.

Наконец, в Армению глава МИД России прибыл из Турции, где ему на совместной пресс-конференции с Мевлютом Чавушоглу пришлось отвечать на весьма неприятные вопросы.

Не хочется думать, что министр «оговорился по Фрейду». Но даже если у Сергея Викторовича после поездки в Турцию и непростой пресс-конференции банально «поскользнулся язык», азербайджанская сторона вправе ожидать прояснения позиций Москвы. Потому как речь идет о слишком серьезных вещах — об уважении к территориальной целостности Азербайджана и верности Москвы собственным решениям и обязательствам. Включая и Московскую декларацию, кстати говоря.

Нурани, обозреватель Minval.az