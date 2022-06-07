«На этой территории раньше была небольшая парковка. Союз кинематографистов Азербайджанской Республики неоднократно обращался, но исполнительная власть города Баку и Бакинское транспортное агентство не давали положительного ответа».
Об этом начальник жилищно-коммунального хозяйственного объединения Насиминского района Низами Маилов сказал журналистам в связи с демонтажем незаконной парковки, передает Report.
По его словам, несмотря на неоднократные попытки снять бордюры, это было пресечено: «Ночью без какого-либо официального документа незаконно было создано парковочное место. Что касается порчи зеленых насаждений на этой территории, здесь было одно устаревшее, аварийное дерево, которое было вырублено. Сейчас ведутся соответствующие разбирательства, общественность будет проинформирована о результатах».
Заведите на этого хмыря уголовное дело! Это получается, что ночью в центре города любой сумасшедший может снести тротуар и сделать 6 парковочных (именно не 1, как пикает этот хмырь), а 6 мест, и это может произойти вот так вот, как рассказывает этот хмырь? Тогда можно сделать вывод, что в городе нет власти никакой, ни исполнительной, ни муниципальной, ни полиции, ни милиции, никого, или же другой вывод: все ветви власти получили долю и закрыли нежно глаза на беспредел. Будут ли уголовные дела?
Попробуй на отшибе города в богом забытом поселке привези и выгрузи 10 кубиков и 4 мешка цемента .. тебя как будто по GPS вычисляют и через 20 мин и полиция и участковый и представители исполнительной власти и «беледие» все стоят в ряд и орут , а тут центр города … вот так и живет первая демократическая республика востока … как говорится : «Культура зародилась на востоке ,но на востоке культуры нет» — жаль что на этот беспредел должен тратить свое время президент .