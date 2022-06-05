Европейский союз должен как можно скорее отказаться от импорта российского газа. ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

Об этом говорится в заявлении еврокомиссара по внутреннему рынку Тьерри Бретона в эфире телеканала Europe 1/CNews.

«Нам придется как можно быстрее освободиться от российского газа и восстановить нашу автономию, потому что Владимиру Путину не нравится европейский проект», — сказал он.

По его словам, Путин годами делал все, чтобы разделить Европу.

«Он пытался разделить нас с помощью своей вакцины «Спутник», которая не сработала, он делал все, чтобы вмешиваться в нашу демократию с помощью Russia Today, а теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас», — сказал Бретон.

В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось на Россию. Если когда-нибудь Кремль приостановит эти поставки, то ЕС будет готов.

«Мы разработали план с моими командами, чтобы иметь возможность реагировать на него», — объявляет он.

По его словам, ЕС импортирует из России 155 млрд кубометров в год. «Этот новый план будет включать 50 млрд кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 млрд на существующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, представляющих собой 25 млрд кубометров», — уточнил он. Перезапуск угольных электростанций также рассматривается как вариант.