Обнародован прогноз погоды на 6 июня.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-23° тепла, днем 29-34° тепла, в Баку ночью 21-23° тепла, днем 31-33° тепла, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе,.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха составит ночью 50-55%, днем 30-35%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 34-39° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 21-26° тепла.