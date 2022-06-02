3 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков, будет дуть северный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 19-23°, днем — 29-34° тепла. В Баку ночью — 20-22°, днем — 32-34° тепла.

Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью — 50-55%, днем — 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в дневное время в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем — 32-37° тепла, в горах ночью — 8-13°, днем — 20-25° тепла.