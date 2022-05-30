С начала полномасштабного вторжения России в Украину Германия заморозила активы российских олигархов и других лиц из санкционного списка ЕС на сумму около 143 миллионов евро, сообщает Spiegel.

По данным федерального министерства финансов Германии, на конец февраля в стране было заморожено лишь 342 тысячи евро российских активов, тогда как по состоянию на 23 мая эта сумма составила 142 990 409,35 евро.

Отмечается, что основой для замораживания российских активов в Германии является регламент ЕС, который был принят в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым.

По ориентировочным оценкам, которые приводились в СМИ, стоимость замороженных в ЕС активов российских олигархов в рамках санкций из-за войны против Украины составляет уже около 10 миллиардов евро.