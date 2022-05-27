Поездка президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди, первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Физулинский, Джебраильский и Зангеланский районы вновь обозначила контуры той огромной работы по восстановлению ранее оккупированных, а ныне освобождённых территорий Азербайджана. Программа поездки многогранная — она включает и посещение будущей главной мечети Зангелана, и строящегося аэропорта, и интенсивного сада, и встречи с иностранными инвесторами, работающими на освобожденных землях, главе государства был представлен генеральный план возрожденного Зангелана…

В числе прочего, глава государства и первая леди ознакомились со строительством автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд — той самой, которая составляет азербайджанскую часть Зангезурского коридора. Строится дорога с размахом: от четырёх до шести полос движения, три автомобильных тоннеля, 15 автомобильных мостов и 5 путепроводов. На территории Джебраильского района заложен фундамент станции Солтанлы уже железной дороги Горадиз-Агбенд — будущего железнодорожного «звена» Зангезурского коридора. Где тоже планируется 9 станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Солтанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), 3 тоннеля, 41 мост, 7 путепроводов, электрическое хозяйство, связь, сигнализация…

Наконец, заложен фундамент 330/110-киловольтного энергетического узла «Джебраил» ОАО «Азерэнержи». Здесь тоже намечается своя революция: новый энергетический узел чрезвычайно важен для выхода на подстанции Джебраил-Нахчыван-Агры (Турция), а оттуда через энергетическую систему Турции – на европейские энергетические рынки, повысит возможности Азербайджана экспортировать электроэнергию, будет способствовать интеграции гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы», а также солнечной электростанции «ВР Джебраил» в энергосистему.

А вот тут нужно пояснение. Как того и следовало ожидать, большое внимание в восстановлении освобожденных территорий уделяется развитию агросектора. Однако строительство транспортной и энергетической инфраструктуры рисует еще один важный вектор — «экспортно-логистический».

Сегодня Зангезурский коридор — это уже не «проект местного значения». Азербайджан вновь находится в эпицентре нового логистического переворота. Война в Украине и санкции против России заставляют ведущих игроков, включая и Китай, и страны Европы, менять маршруты грузоперевозок, где Азербайджан, с новым торговым портом, паромной переправой и модернизированными железными дорогами, оказался важным и привлекательным хабом.

Через нашу страну уже осуществляются железнодорожные перевозки между Китаем, с одной стороны, и Германией и Финляндией, с другой. Свой новый маршрут через нашу страну прокладывает крупнейшая датская транспортная компания Maersk. «Нагрузка» на азербайджанские железные дороги растет в геометрической прогрессии. И это только начало. Строго говоря, грузы через Азербайджан идут не только в Турцию, но и в Грузию. Но в любом случае вряд ли стоит подробно объяснять, насколько востребованным в этой ситуации мог бы стать Зангезурский коридор и какие доходы он принес бы Армении, по территории которой должен пройти.

Но, к сожалению, если, как отмечал накануне глава МИД Джейхун Байрамов, «коэффициент выполнения работ на территории Азербайджана как по железным, так и по автомобильным дорогам в направлении границы Армении достаточно высок, и в 2023 году будет завершено строительство как железной, так и автомобильной дорог с азербайджанской стороны», в Армении продолжают, пардон, «тянуть резину». А секретарь Совбеза Армении Армен Григорян хоть и продолжает грезить о «перекрестке», но тем не менее заявляет, что на территории Армении не может действовать железная дорога или другой транспортный путь в логике «коридора».

Но на практике Ереван вряд ли может сорвать или хотя бы затормозить «логистическую революцию 2.0». У Азербайджана есть альтернатива Зангезурскому коридору. Во-первых, значительная часть грузов идет к черноморским портам Грузии. Во-вторых, еще до второй карабахской войны была построена железная дорога Баку-Тбилиси-Карс. В-третьих, Азербайджан уже договорился с Ираном о строительстве «альтернативного» Зангезурского коридора по территории ИРИ — только у заставы Агбенд запланировано строительство пограничного грузового терминала и 5 мотов. В переводе: Азербайджан в любом случае получит свой «кусок пирога» от переформатирования логистики.

А вот что произойдёт с Арменией? Поясним. Господин Григорян и иже с ним может, конечно, мечтать вслух об «армянском перекрестке», железной дороге Араздейян («Ерасх») — Джульфа, «выходе» на железные дороги и Ирана, и России, но у Армении даже теоретически нет шансов сыграть в игру «давайте дорогу на Джульфу откроем, а с Зангезурским коридором подождем». Коммуникации или откроются, или нет. И если нет (а в Армении на победу здравого смысла мало что указывает), то Армении придется не развивать свой перекресток, а стоять с протянутой рукой на чужом. Упустив последний шанс выйти из транспортной изоляции и реанимировать свою экономику. Но это уже не наши проблемы.

Нурани, обозреватель Minval.az