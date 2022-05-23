В небе над Баку кружат истребители. Соответствующие кадры появились в понедельник, 23 мая, в соцсетях.
Истребители готовятся к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет с 26 по 29 мая.
В небе над Баку кружат истребители. Соответствующие кадры появились в понедельник, 23 мая, в соцсетях.
Истребители готовятся к фестивалю TEKNOFEST Azerbaijan, который пройдет с 26 по 29 мая.
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