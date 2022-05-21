На «грантовом фронте»… нет, не перемены, пока лишь новости, но, по расчетам устроителей, эти новости как раз и должны анонсировать перемены. «Национальный фонд поддержки демократии» — NED, действующий в США, до 25 мая выделяет Азербайджану, точнее, действующим в нашей стране разнообразным НПО, срочный транш на все то же продвижение демократии. Какие именно НПО и на какие цели получат денежки, не уточняется.

Теоретически на сайте NED можно найти отчет, на какие цели эта организация выделяла деньги азербайджанским НПО в 2021 году. 100 тысяч — на поддержку гражданского общества, 90 тысяч — на политический анализ и публичные дебаты, 75 тысяч — на содействие привлечению к ответственности виновных в нарушении прав и коррупции, еще 49 тысяч — на защиту прав человека в регионах. 31 тысячу — на «документирование коррупции» и т.д. Вроде бы все красиво и привлекательно. Но это на бумаге. А в действительности…

Для начала, каков, условно говоря, КПД этих самых грантовых проектов? Особенно если вспомнить нашумевшее признание Роберта Гейтса, бывшего министра обороны США, которое уже приводил minval.az? Анализируя причины провала США в Афганистане, отставной глава Пентагона, напомним, признавал: «В Кабуле и по всей стране мы и наши партнеры по коалиции, а также неправительственные организации слишком часто решали, какие проекты развития предпринять, не консультируясь с афганцами, не говоря уже о том, чтобы работать с ними или через них над тем, что они хотели и в чем нуждались». Если речь зашла о борьбе с коррупцией, то вспомнить о реальном уровне «прозрачности», а точнее, «непрозрачности» той самой грантовой сферы. Кому конкретно выделялись деньги? На что они были потрачены? На аренду офиса в собственной квартире? На переписывание одних и тех же фейков из одного отчета в другой? Или на привлечение в качестве «специалистов» и «экспертов» своих друзей и родственников?

Но даже не это главное. Будем реалистами: такого рода грантовые НПО были и остаются еще и инструментом как минимум «черного пиара» против неугодных стран, как максимум — инструментом раскачки ситуации.

А теперь — немного закулисья. Организации, подобные NED, финансируются правительством США. Но одновременно принимают пожертвования и со стороны. А там, где пожертвования, там же и «заказы». И в результате такие структуры, как NED, слишком часто подпадают под управление тех самых «узкогрупповых лоббистских групп». В том числе и армянского лобби. Во всяком случае, нашумевший прецедент, когда армянские лоббисты в конгрессе США требовали приостановить все программы помощи Азербайджану, кроме грантов на защиту прав человека, а армянские политологи еще до 44-дневной войны намекали, что стоит только Азербайджану «признать Арцах», как все проблемы с критикой по вопросу соблюдения прав человека будут тут же решены, оставляет здесь мало сомнений. Так же, как и, к примеру, антиазербайджанская активность немецких правозащитников и политиков из левого лагеря, где наиболее сильны позиции «газпромовского» лобби, как раз накануне важных решений по газу.

А на сей раз о многом заставляют задуматься как раз «срочные гранты», которые планируется выделить Азербайджану. В самом деле, в Азербайджане не готовится ни внеочередных выборов, ни громких арестов — ничего такого, что должно было бы вызвать срочный всплеск грантовой активности. Но именно теперь, нынешней весной, резко взлетает интерес уже не «узких групп по интересам», а именно ведущих политических центров Запада к Азербайджану. Украинская война изменила многое. И кроме всего прочего, резко повысила значение и поставок в Европу нефти и газа из нашей страны, и «Транскаспийского коридора», и многого другого. И если Джо Байден уже сейчас направляет президенту Азербайджана поздравление с Днем независимости, который отмечается 28 мая, и высоко оценивает, в числе прочего, поддержку нашей страной суверенитета Украины, если многократно растет «дипломатическая активность» на западном треке, то можно представить себе, как в результате, пардон, «перекореживает» тех же армянских лоббистов. И не только их. Не говоря о том, что после провала в Афганистане и публично озвученного госсекретарем США Энтони Блинкеном отказа от прежних форм продвижения демократии в структурах, подобных NED, если и не паника, то нарастающее беспокойство: а как же мы? Что теперь? Закроют проект? Или проект оставят, но приведут новых людей? Что тоже заставляет действовать по накатанной схеме: продемонстрировать, как нужна вся эта «работа» по старым адресам, создать повод для скандала, попасть в новости…А конкретно, вывести, к примеру, в Баку, на площадь Фонтанов, всегда запруженную народом в выходные, небольшую группку людей под самыми разнообразными флагами, от красных до радужных, и потом «нащелкать», как полиция будет их разгонять. А полиция — ну надо же! — не стала пускать в ход дубинки. Упс. Драки не вышло.

Но это еще не значит, что разного рода «дети капитана гранта» не попытаются спровоцировать ее в следующий раз. Отрабатывая денежки от тех самых «известных кругов», которым ну совсем не по душе укрепление связей Азербайджана с западными партнерами.

Нурани, обозреватель Minval.az