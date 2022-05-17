18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северный ветер во второй половине дня сменится умеренным южным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха ночью составит 12-15° тепла, днем-20-24° тепла, в Баку ночью-12-14° тепла, днем-22-24° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм ртутного столба до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем местами возможны кратковременные, грозовые дожди.

Ночью и утром местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16° тепла, днем 23-28° тепла, в горах ночью 3-8° градусов тепла, днем 11-16° тепла.