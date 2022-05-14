Слухи и дезинформация, распространяемые во время Второй Карабахской войны, показали нам важность солидарности в этом вопросе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении на 4-ом заседании министров, ответственных за медиа и информацию, и высокопоставленных официальных лиц Организации тюркских государств (ОТГ) в Стамбуле.

По его словам, в течение 44 дней шла очень тяжелая борьба, и данный опыт еще раз показал, что СМИ, являющиеся “четвертой властью”, стали инструментом для манипуляций в руках некоторых сил.

«Каждый из нас уже очень конкретно видит, что, по мнению некоторых, СМИ нужны для того, чтобы искажать, скрывать факты. Цифровой фашизм сегодня стал угрозой, которая ограничивает права миллионов людей на получение достоверной информации. Трудно найти, защитить правду в социальных сетях, где нет этических ценностей. Надеюсь на дальнейшее расширение связей между тюркоязычными государствами в борьбе с дезинформацией, в области информационной безопасности», — подчеркнул турецкий лидер.