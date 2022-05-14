Убийство по неосторожности было совершено в Бинагадинском районе Баку. Об этом Minval.az сообщили в правоохранительных органах.

Известно, что в ночь на 13 мая в поселке Бинагади в собственном доме мертвым был найден Магеррам Меликов (1971 г.р.). В ходе расследования было установлено, что Меликова убил его собутыльник Айдын Мамедов (1969 г.р.). Последний задержан в тот же день.

В ходе предварительного допроса задержанный показал, что между ним и Меликовым возник спор, во время которого он ударил того в спину. Меликов упал лицом вниз и ударившись головой, скончался на месте.

Правоохранители квалифицировали преступление как убийство по неосторожности по статье 124 Уголовного кодекса АР.

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