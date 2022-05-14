Жительница Баку Зара Буньятова стала жертвой мошенничества, имевшего место в одной из столичных туристических фирм. Об этом Minval.az сообщила сама пострадавшая. Обо всем по порядку.

Пандемия разжала тиски, в которых мир задыхался 2 долгих года, и наконец у жителей страны появилась реальная возможность беспрепятственно путешествовать, не изматывая нервную систему лишними поступательными движениями. Сбросив маски с лица и камень с души, мы все стали намного счастливее, а раз так, то зачем сидеть на месте, ведь скоро лето, долгожданное солнышко и морской берег – и желательно не каспийский. А потому срочно нужно искать возможность отдыха и смены впечатлений в других странах.

Точно так же — позитивно мыслила и наша жалобщица Зара Буньятова, мечтавшая провести отпуск вместе с дочерью в Стамбуле. З.Буньятова – женщина деловая, времени самостоятельно прокладывать маршрут, покупать билеты, и искать жилье, у нее не было. Да и желания что-то предпринимать самостоятельно у Буньятовой не было тоже, да и зачем? Ведь для этого есть туроператоры, агентства, которые за небольшую доплату все за тебя сделают.

Итак, на дворе 2021 год, Буниятова находит в интернете рекламу турфирмы под громким названием Holidays Tour, прайс и предлагаемые фирмой условия показались ей довольно заманчивыми. Уточнив адрес, Буньятова едет в офис и договаривается об услугах, сроках и прочих моментах предстоящей поездки в Стамбул. Она уже предвкушала, как гуляет с дочерью по улицам Стамбула, обедает в аутентичных турецких кофейнях и загорает под жарким солнцем на берегу Босфора.

Договор заключили, деньги (3 тысячи манатов с карты + 500 наличными) Буньятова передала сотруднице фирмы Лейле Ибрагимовой, обязавшейся решить все вопросы в течение обговоренного срока (2 недели). Буньятова написала заявление об отпуске и уже через неделю начала упаковывать свои и дочкины чемоданы. Но прошло два дня, однако от турфирмы – ни слуху, ни духу. Женщина связалась с офисом турфирмы, где ей сказали, что из-за пандемии возникли некоторые сложности, и поэтому процесс оформления немного затянется. Они попросили подождать еще неделю (соответственно, пришлось перенести и дату долгожданного отпуска). Прошла еще неделя и вместе с этим пришло понимание того, что отдохнуть на берегу Босфора в этом году навряд ли Буньятовой удастся. Ее стали терзать смутные сомнения в чистоплотности турфирмы. Она поняла, что ее попросту «кинули» («развели», «облапошили» и так далее).

Разгневанная женщина потребовала расторжения договора и возврата денег. Глава турфирмы Кифаят Гусейнова заверила клиентку, что деньги ей вернут в самое ближайшее время, но только на тех же условиях: 3 тысячи манатов переведут на карту, а 500 – наличными.

Однако деньги Буньятовой «вернули» так же, как и «купили билет на самолет и заказали номер в отеле». Ей еще три долгих месяца ей пришлось «мотать нервы на локоть» в попытке вернуть своё: то у менеджера «кто-то умер и она срочно уехала в район», то у главы турфирмы «срочное дело с командировкой», а то этих двух и вовсе не оказывалось на работе. Буньятова в попытке попасть в офис частенько «целовала» закрытую наглухо дверь, которая еще так недавно была перед ней, а точнее, перед ее карманом, гостеприимно распахнута. Отчаявшись по-хорошему вернуть свое, женщине пришлось задействовать полицию и прокуратуру. И только после подключения компетентных органов мошенницы вернули Буньятовой деньги, правда, 190 манат еще остались должны (попросту говоря, зажилили – в качестве «моральной компенсации»).

А воз и ныне там

Тема мошенничества далеко не новая, проблемы с «левыми» турфирмами в нашей стране упираются корнями в далекое прошлое и число жертв по типу Зары Буньятовой исчисляется сотнями.

Вот уже как мининмум 10 лет подряд Генеральная прокуратура Азербайджана обращается к гражданам с предупреждением о том, что в последнее время в республике увеличилось количество туристических фирм, и некоторые из них пытаются привлечь клиентов «горящими предложениями».

«Зачастую такими предложениями граждан обманывают, предлагая им фальшивые турпакеты. Граждане должны изучить надежность турфирмы, то, можно ли ей доверять, имеет ли фирма официальную регистрацию и т.д. Генеральная прокуратура предупреждает туркомпании и их представителей, продающих фальшивые турпакеты, об уголовной ответственности за подобные действия», — говорится в заявлениях прокуратуры, адресованных к общественности.

Кроме того, в 2017-м году бывший председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АzТА) Нахид Багиров заявлял о том, что существует некий «черный список», в который были внесены турфирмы, обманывавшие клиентов, а также физические лица, обманувшие туристов, и отели, обещавшие прекрасный сервис, а на деле попросту вывернувшие жирную фигу вместо него.

Казалось бы, благое намерение, но парадокс заключается в том, что список этот не обнародован, его могут видеть только члены ассоциации. А в качестве т.н. помощи гражданам и туристам, дабы те не обманывались, заключая договор с фирмами-однодневками, турфирмы-члены АzТА в скором времени получат специальные голографические наклейки, которые будут приклеиваться у дверей офисов.

Отметим, что не все агентства являются членами ассоциации туризма.

С целью предотвращения недоразумений и спекуляций глава государства утвердил закон «О туризме», который вступит в силу с 1 июля 2022 года. Закон определяет принципы госрегулирования сферы туризма, механизмы регулирования туристической сферы, источники финансирования сферы туризма и другие вопросы.

Для обеспечения внедрения закона Госагентству по туризму поручено в течение трех месяцев по согласованию с Центральным банком утвердить минимальные требования по страховой сумме по страхованию гражданской ответственности туроператоров и турагентов; утвердить критерии присвоения звезд гостиницам и отелям. Кроме этого, в функции агентства входит ведение Реестра туризма.

Ждать ли перемен?

Согласно комментарию советника председателя Ассоциации туризма Азербаджана Агакеримова Музафара, новый закон о туризме, предусматривает обязательность реестра, в который должны быть включены все туристические фирмы в стране. Иначе ситуация не поменяется к лучшему.

«Вопрос с реестром госагентству надо решать как можно быстрее, потому как вы сами видите, оперативностью в нашей сфере мало кто отличается, а соответственно и с проблемой «черных маклеров» справиться практически невозможно. Что касается «черного списка», я не в курсе, почему он не был опубликован, хотя настаивал на его публикации — это была хорошая идея. Но как видите, кто-то кого-то недопонял. Хочется верить, что ситуация переменится с момента вступления в силу Закона о туризме. Но я считаю, что, прежде всего, следует конкретно озвучить лицо, наделенное полномочиями в решении вопроса скорейшего внесения всех турфирм в реестр – согласно новому закону о туризме. Кроме того, и гражданам следует не вестись на «выгодную» дешевизну и четко помнить о том, что у каждой фирмы, обслуживающей население, должен быть соответствующий имидж и престиж, который она зарабатывала годами безупречной работы.

У турфирмы, услугами которой собирается воспользоваться гражданин страны или иностранец, должен быть юридический адрес, офис, а не страница на просторах интернета, где опубликован ряд сомнительных «услуг» и номер телефона. Обратите внимание, что «турпакеты» продают иногда даже на улицах, вокзалах, около метро. Я не понимаю, как можно покупаться на такие предложения? Ведь случись что-то – и концов не найти», — говорит М. Агакеримов.

По его словам, AzTA не наделена масштабными полномочиями как Госагентство по туризму. И для того, чтобы закон по-настоящему работал, а не оставался только на бумаге, надо, прежде всего, поручить дело профессионалам, дабы вышеозначенный реестр на самом деле начал работать в полную силу. Кроме того, должны проводиться масштабные пропагандистские работы, нужна агитация, работа с населением, должны проводиться брифинги – особенно перед началом туристического сезона. А гражданам следует помнить некоторые правила: во-первых, никогда не стоит забывать, что каждая солидная турфирма проходит через налоговую структуру, все это можно проверить через интернет или через Ассоциацию туризма. Не надо вестись на внешнюю оболочку. Есть и такие фирмы, которые пускают «пыль в глаза», принимая клиентов в комфортабельном офисе, не являясь официально зарегистрированными и не проходя через налоговую структуру», — резюмирует М. Агакеримов.

На самом деле, ситуация просто патовая: прокуратура предупреждает, fссоциация обещает, закон пока что не вступил в силу, а граждане… граждане ленятся проверить информацию и заказывают туристические пакеты у мошенников, которые гарантированно обеспечивают поездкой в НИКУДА.

Остается одна надежда – на четкое исполнение нового закона о туризме, и еще на то, что он будет снабжен качественными механизмами, благодаря которым позорное понятие «стихийная турфирма» окончательно уйдет в прошлое.

Глава Госагентства по туризму Кянан Гулузаде в комментарии Minval.az заверил, что новый закон будет работать как часы, и до его вступления в силу осталось совсем немного. Реестр турфирм будет доступен, информация — полностью прозрачна. «И никаких черных списков», — резюмировал К. Гулузаде.

А пока что мы призываем граждан быть бдительнее, не вестись на дешевизну, тщательно проверять информацию о турфирмах, в которые вы собираетесь обратиться. Пусть вы потратите на эти процедуры лишние пару дней, зато сохраните деньги и время, которое сегодня и так стоит дорого.

Яна Мадатова