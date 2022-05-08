Обнародован прогноз погоды на 9 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в течение дня в Баку на Абшеронском полуострове ожидаются временами дожди, местами на полуострове интенсивные.

Вечером осадки постепенно прекратятся. Будет дуть северный ветер. Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 10-12° тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-75%.

В районах Азербайджана местами прогнозируются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, град, в высокогорье снег. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.