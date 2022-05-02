Ничем не спровоцированное нападение на Украину самым жестоким образом доказывает, что Россия никогда не была «нормальной» страной. Скорее, ревизионистской державой, одержимой своим имперским прошлым и параноидально обиженной на «коллективный Запад», якобы навязавший свои «правила игры» после победы в холодной войне. Об этом пишет доктор экономических наук, профессор, директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев на страницах издания The Moscow Times.

Пытаясь сдержать агрессора, западные державы ввели санкции против России и многих россиян, которые либо помогали Путину в его политике, либо были выгодоприобретателями его режима. В санкционном списке – министры и депутаты, олигархи и личные друзья Путина, военачальники и руководители госкорпораций. Но есть целая группа, которая вообще избежала западных санкций.

К сожалению, Запад по-прежнему сосредоточен на путинских «пропагандистах» – людях, давно вовлеченных в «гибридные войны», производящих фейковые новости и распространяющих прокремлевские концепции. Среди них такие фигуры, как Владимир Соловьев, ведущий параноидального ток-шоу на «Первом канале»; Дмитрий Киселев, директор информационного агентства «Россия сегодня»; Маргарита Симоньян, генеральный директор Russia Today; Ольга Скабеева, еще одна прокремлевская телевизионная фигура; и Мария Захарова, официальный представитель МИД.

По мере того, как санкции расширялись, они коснулись даже самых незначительных деятелей СМИ, таких как Артем Шейнин или Сергей Брилев. В нескольких случаях конфисковывалась недвижимость, принадлежащая путинским рупорам: самые известные из них – замок господина Соловьева на берегу итальянского озера Комо и скромная квартира господина Шейнина в Паланге на литовском побережье Балтийского моря.

Но западные санкции, похоже, упускают из виду гораздо более важные цели. Такие люди, как Соловьев, Скабеева, Шейнин, – безмозглые клоуны, которые могут только озвучивать какие-то мысли, вовсе не ими произведенные. Те, кто создавал современную российскую идеологию и годами ее активно распространял, остаются нетронутыми.

Поскольку Путин теперь отвергает фундаментальные правила нынешнего общепринятого миропорядка, я должен напомнить читателям, кто же первым предложил видение «мира без правил», который возникнет, если пренебречь интересами России: Сергей Караганов, Федор Лукьянов, Тимофей Бордачев и их коллеги в Совете по внешней и оборонной политике и дискуссионном клубе «Валдай».

Доктор Караганов яростно защищал право России на изменение постсоветских границ; утверждал, что НАТО – это «политическая раковая опухоль», цель которой – убить «здоровое» российское государство; что Украина не имеет права быть суверенным государством и так далее. Эта троица вместе с Дмитрием Сусловым, Андреем Ильницким, Андреем Сушенцовым и некоторыми другими годами прославляла «поворот России на Восток», утверждая, что союз Москвы с Пекином положит конец американскому превосходству.

Более того, в течение почти 15 лет дискуссионный клуб «Валдай» развращал западных ученых и политиков, отправляя их в Россию для «научных дебатов», завершающихся ежегодными встречами с Сергеем Лавровым, Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным.

Никому из этих «блестящих провидцев и мыслителей» никогда не запрещали ездить в Европу, и они по сей день являются частыми гостями западных СМИ. Тут я должен процитировать недавнее интервью доктора Караганова The New Statesman, где он утверждает, что сопротивление Украины не оставляет России альтернативы ядерному удару по этой стране, в которую Россия вторглась.

Я бы добавил, что все эти люди, которые гордо утверждают, что они настоящие авторы «доктрины Путина», учились на Западе, долгое время сотрудничали с западными академическими институтами и, насколько мне известно, сейчас пытаются закрепить за собой какие-то должности на случай, если усилия Путина потерпят крах.

Можно пойти еще дальше и упомянуть одного из самых «ярких» политтехнологов России Петра Щедровицкого, покойный отец которого был известен как идеолог российского тоталитаризма. Этот мудрый человек был близким помощником Сергея Кириенко, ныне замглавы администрации президента, когда тот возглавлял Российское агентство по атомной энергии. Но в эти дни он мирно живет в Юрмале, в Латвии, в то время как Россия, «поднявшаяся с колен» при его активном содействии, разрушает украинские города.

Или, если Мария Захарова сейчас под санкциями, то почему бы не взглянуть на ее alma mater, Московский государственный университет международных отношений, где его ректор, доктор Анатолий Торкунов и такие профессоры, как Алексей Подберезкин, делают все возможное, чтобы превратить университет в фабрику, производящую все больше и больше захаровских выпускников, которые настаивают на главенстве России и силе силы, а не правил, в мировой политике? Еще раз повторю, что ради «академической свободы» и «лучшего взаимопонимания» российские «ученые» никогда не подвергались никаким западным санкциям – за исключением, я бы сказал, самых безумных из них, таких, как Александр Дугин.

Подводя итог, я бы сказал, что российская пропаганда, которая была в центре внимания в течение многих лет, выглядит не чем иным, как слегка измененным повторением новой российской реваншистской и экспансионистской антизападной идеологии, и именно эта идеология должна в первую очередь подвергаться санкциям.

Тех, кто прославляет военные достижения России, критикует западные ценности и коррумпирует западных ученых, восхваляет российско-китайские связи и приветствует различные версии «эффективного» авторитарного правления, следует внести в санкционные списки, потому что они несут ответственность за страдания украинского народа.

Более того, западные академические институты (например, Совет по международным отношениям, который с гордостью является соучредителем журнала «Россия в глобальной политике») должны немедленно прекратить сотрудничество с этими людьми и не допустить, чтобы кто-либо из этих российских «ученых» устраивался на работу в западные университеты или благосклонно цитировался западной прессой. Эти люди уже так много сделали для создания «идеальной России» – им нельзя позволять покидать свою страну теперь, когда их мечты наконец-то сбылись.