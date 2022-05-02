Если полиция Гарадагского района не примет своевременные меры по предотвращению преступления, то в этом районе столицы может быть совершено очередное убийство женщины.

В 38-ое отделение полиции 1 мая с жалобой обратилась жительница поселка Гызылдаш Г.Дж. (1983 г.р.). По словам женщины, в этот день, в 22:30 ее муж Э.Дж. (1976 г.р.) пригрозил ей физической расправой при помощи ножа. Он также предложил ей выбрать способ ухода из жизни и порекомендовал повеситься, протянув ей веревку.

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