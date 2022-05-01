В Баку открыли мемориальную доску-барельеф погибшему журналисту Магерраму Ибрагимову.

Доска установлена в день его рождения, на улице Дж.Джаббарлы в поселке Расулзаде Бинагадинского района, где он проживал, сообщает Report.

На церемонии присутствовали члены семьи Ибрагимова, родственники, общественные деятели и коллеги.

4 июня 2021 года около 11:00 в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки «Камаз», в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.