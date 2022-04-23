Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о случаях острого гепатита неизвестного происхождения, зафиксированных среди детей в 12 странах мира, передает РИА Новости.

По данным организации на 21 апреля, зарегистрировано по меньшей мере 169 таких случаев в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки. Больше всего таких случаев — 114 — зафиксировано в Великобритании. Как уточняется, возраст заболевших колеблется от 1 месяца до 16 лет. Специалисты не выявили ни в одном из таких случаев вирусов гепатита типа A, B, C, E и D, в 74 — обнаружили аденовирус, у 20 человек — SARS-CoV-2, у 19 — коинфекцию SARS-CoV-2 и аденовируса.

ВОЗ зафиксировала по меньшей мере один летальный исход, около 10% пациентов потребовалась трансплантация печени.