Проблема возмещения вреда, причиненного преступлением и неэффективного применения действующего механизма принудительного взыскания в уголовном процессе в Азербайджане стоит очень остро. Это масштабная социальная проблема, если учесть, что каждое третье совершаемое преступление в стране является мошенничеством. И существует она много лет.

Компенсация ущерба пострадавшему является одним из главных показателей правосудия. Но проблема в том, что ответчики, даже если их установят, часто оказываются неплатежеспособными, а процедуры компенсации материального ущерба за счет государства не существует. Вот и получается, что пострадавший не может добиться главной цели – возмещения нанесенного ущерба, иными словами, возврата своих денег.

Если на осужденного не оформлено какое-либо имущество, с которого можно удержать требуемую сумму, то он просто отсидит тюремный срок и этим самым расплатится за совершенное преступление. А нынче мошенники пошли очень хитрые и изворотливые – все свои крупные приобретения, в том числе сделанные на средства, добытые преступным путем, они оформляют на лиц из близкого окружения, чтобы в случае чего, не потерять имущество.

При рассмотрении гражданских исков в случае отказа ответчика от возмещения вреда можно оформить его действия как административное правонарушение, но, если и это не меняет ситуацию, тогда возбуждается уголовное дело по факту. Однако даже судебные перипетии не решают основную проблему пострадавшей стороны — возмещения вреда. Да, суд вынес решение о возмещении вреда, но оно так и остается на бумаге, потому как нет действенного механизма.

Давно уже возникла необходимость поиска путей оптимизации действующего в республике механизма возмещения вреда, причиненного преступлением. В судопроизводстве накопилось несчетное количество таких половинчатых дел, отмечают специалисты.

Адвокаты говорят о том, что очень много жалоб поступает на судебных исполнителей и судебные органы в целом. Жалоба за жалобой и в итоге все это превращается в замкнутый круг. Проблема не находит своего решения, а это бьет по авторитету государства, поскольку решение выносится от имени государства.

Член Коллегии адвокатов Азербайджана Лейла Агаева в беседе с Minval.az заявила, что согласно Уголовному Кодексу АР, уголовная ответственность за совершение мошенничества возникает в случае причинения собственнику или иному владельцу имущества ущерба на сумму свыше 500 манатов. То есть, грубо говоря, если вас обманули, злоупотребили вашим доверием, следует обратить внимание на сумму ущерба, если она не превышает 500 манатов, то ни о какой уголовной ответственность речи быть не может: в этом случае возникает административная ответственность.

А в случае, если человек взял в долг, но не смог вернуть, то можно ли приравнять это к мошенничеству?

«Мы и вправду должны отличать понятия «долг» и «мошенничество». Это два разных института, к которым применяется разный законодательный режим. Если человек, взявший у вас долг (неважно, заключили ли вы письменное соглашение или нет), не может его вернуть в силу своей неплатежеспособности, то максимум, что мы можем против него предпринять — это подать на него в суд в рамках гражданского судопроизводства. В то время как мошенничество – это преступление, и оно наказывается сурово (опять-таки, играет роль присвоенная сумма). Мошенничество – это завладение вашим имуществом, деньгами путем обмана или злоупотребления доверием. Факт обмана обязательно должен присутствовать, иначе нам очень сложно будет назвать деяние мошенничеством и добиться возбуждения уголовного дела в отношении виновника. К примеру, ваш сосед взял у вас в долг и обещал вернуть через три месяца. Проходит много времени, а долг все не возвращается. При этом вы видите, что сосед живет на широкую ногу, ни в чем себе не отказывает и даже сменил машину. Как бы вам ни было обидно, вы не можете считать это мошенничеством. Вам придется подавать на него в суд и добиться выплаты долга через судебных исполнителей. И совсем другое дело, когда кто-то выдает себя за человека с широкими возможностями и выманивает у вас определенную сумму, обещая какие-то блага или пособничество, а затем исчезает. Это классическое мошенничество. Очень важно уметь отличать невозвращение долга от мошенничества. Именно поэтому большая часть заявлений граждан в органы полиции завершаются отказом», — сказала адвокат.

По словам юриста, чтобы добиться выплаты долга, потерпевший должен подать гражданский иск в суд. И если обнаружится, что у взявшего в долг нет никакого имущества, зарегистрированного как на его имя, так и на имя его жены, если он на самом деле безработный, но, тем не менее, у вас есть подозрения, что доходы у должника все же имеются, вы должны доказать это судебному исполнителю, и уже на ваших плечах лежит эта ответственность.

«Отмечу, что очень важно иметь на руках решение суда, обязывающее ответчика возместить ущерб, так как за неисполнение судебного решения законом предусмотрена сначала административная, а затем и уголовная ответственность», — отметила Лейла Агаева.

В противовес нашему мнению о том, что закон предусматривает недостаточно суровое наказание за мошенничество, иначе любителей преступной наживы было бы гораздо меньше, адвокат заявила, что воздаяние на самом деле весьма жесткое: в качестве карательных мер применяются исправительные работы от 160 до 240 часов, либо административный арест до трёх месяцев. Но все зависит от обстоятельств.

К сожалению, по ее словам, часто на практике применяются два вида наказания: это либо ограничение свободы, либо ее лишение на определенный срок.

«Я по роду деятельности часто общаюсь с потерпевшими, и все они говорят одно и то же: нам не важно, сколько мошенник отсидит, для нас даже не играет роли, понесет ли данное лицо уголовное наказание или нет. Пусть просто вернет деньги. А деньги вернуть не удается. Потому более целесообразным видом наказания я считаю назначение провинившемуся исправительных либо общественных работ. Это будет и полезно, и справедливо, и эффективно. Подчеркиваю: есть два вида работ – общественная и исправительная. Общественная работа не оплачивается со стороны государства, но ее плюс- это воспитательная часть. То есть, осужденный выполняет какие-то работы в пользу государства на безвозмездной основе. Ведь суть наказания не только в каре, но и в исправлении преступника. Общественные работы в этом плане лучше, так как одно дело, если человек просто отсидит за решеткой срок, проедая деньги налогоплательщиков, и совсем другое — когда он работает. Исправительные работы оплачиваются со стороны государства, и от 5 до 20% зарплаты удерживается», — отметила адвокат.

Для большей эффективности судопроизводства адвокат рекомендует гражданам, пострадавшим в результате мошенничества, подавать гражданский иск о возмещении нанесенного им ущерба в ходе уголовного расследования. Тем самым он обяжет ответчика выплатить долг независимо от метода наказания.

«Но к сожалению, в современных реалиях заставить кого-то платить по счетам очень тяжело. Многие хитрецы именно поэтому не оформляют на себя крупное имущество. В итоге этот фактор усложняет исполнение судебных решений. А традиционные способы исполнения судебных решений, такие как запрет на выезд из страны, наложение ареста на банковские счета часто не дают желаемых результатов. Да и исполняются они слишком долго. Человек тратит время, деньги, нервы, а результата нет…», — сказала она.

В то же время адвокат обратила внимание на возможность освобождения мошенника от уголовной ответственности, а также полного возмещения ими нанесенного материального ущерба.

Немногие знают, что существует статья 73-1 Уголовного Кодекса АР, согласно которой лица, совершившие мошенничество, освобождаются от уголовной ответственности в случае, если они примирились с потерпевшим и полностью возместили причиненный ему ущерб. Если ущерб превышает 5 тысяч манатов, то, чтобы освободиться от ответственности, лицо помимо примирения с потерпевшим и возмещения ему причиненного ущерба, должно выплатить в государственный бюджет 25% от размера ущерба. Это императивная норма, которая должна быть применена судом, если соблюдены вышеуказанные условия.

«Мне удавалось несколько добиться от обвиняемых добровольного возмещения ущерба. Но скажу, что это фактор человеческий и зависит от системы ценностей конкретного человека. По- моему, самый лучший метод борьбы – это просвещение. Чем больше информации о мошенниках и аферистических схемах, тем больше люди будут «подкованы» в этом вопросе и не попадутся на различные уловки», — заключила она.

Все же законодательным органам стоит доработать механизм принудительного взыскания, чтобы обеспечить хоть какую-то часть выплат в пользу пострадавших. Как вариант — нужно доработать закон о принудительных работах на производстве с дальнейшим перечислением зарплаты на счет пострадавшего. А то получается, что обманул, присвоил, отсидел пять-шесть лет, вышел и дальше пошел обманывать, еще более изощренно. А подобных случаев на практике предостаточно. Как сказал Федор Михайлович Достоевский: «Во всем есть черта, за которую перейти опасно; ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно».

Яна Мадатова

Данная статья подготовлена ​​при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджанской Республики по направлению «Гражданское общество, верховенство закона».