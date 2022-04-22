Бельгийский пивоваренный концерн Anheuser-Busch InBev принял решение продать свою долю в российской пивоваренной компании AB InBev Efes и ведет переговоры об этом с турецкой Anadolu Efes, говорится в пресс-релизе концерна.

«Anheuser-Busch InBev объявила о продаже своей доли в совместном предприятии AB InBev Efes и ведет активные переговоры со своим партнером, турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes, о приобретении этой доли», — говорится в сообщении.

Компания сообщает, что запрос AB InBev относительно приостановки действия лицензии на производство и продажу пива Bud в России также станет частью потенциальной сделки.