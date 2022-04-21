В ЮНЕСКО разгорается новый скандал. Не успели утихнуть страсти после того, как гендиректор ЮНЕСКО, французская социалистка Одри Азуле, в нарушение Венской конвенции предоставила доступ сотрудникам французских спецслужб в штаб-квартиру ЮНЕСКО и к служебной переписке представительств нескольких стран, как теперь грянули новые неприятности. Госпожу Азуле и членов ее команды, прежде всего руководителя кабинета гендиректора ЮНЕСКО Николаса Кассианидеса, обвиняют в старой как мир коррупции.

Согласно материалам европейских СМИ, в частности, Inner City Press, господин Кассианидес за счет средств, предназначенных для сектора культуры, оплатил своей начальнице роскошный круиз.

Впрочем, расскажем по порядку. Как удалось раскопать журналистам, в легендарной итальянской Венеции в эти дни запланировано несколько важных культурных мероприятий, к которым госпожа Азуле проявила самый горячий интерес. Как бы здесь нет никакого криминала. Но госпожа гендиректор, бывшая министр культуры Франции, решила совместить полезное с приятным. Она распорядилась… организовать для нее, ее супруга и двоих детей пятидневный круиз. Причем гостиницы, яхту и прочие приятные мелочи оплатить из средств ЮНЕСКО.

Более того, господин Кассианидес, выполняя распоряжение начальницы, постарался запутать следы и максимально замаскировать такое «нецелевое использование» средств ЮНЕСКО.

Тут нужно пояснение. Во многих международных организациях, и ЮНЕСКО — не исключение, предусматриваются расходы на деятельность руководящих органов, включая «представительские», оплату отелей и т.д. Но так как к этим расходам — понятное внимание, и оплата семейного круиза на роскошной яхте могла не пройти незамеченной, господин Кассианидес изъял средства из тех, что были предназначены для деятельности сектора культуры, и оплатил из них и отель, и аренду яхты на 5 дней. Был, похоже, уверен, что надежно спрятал концы в воду. Но профессионализма журналистов явно недооценил. Как и шлейфа от многочисленных скандалов, которые уже давно сотрясают ООН и ее различные агентства еще со времён сделки «Нефть в обмен на продовольствие» и тех афер, которые «проворачивали» вокруг нее Саддам Хусейн и высокопоставленный сотрудник ООН, этнический армянин с греческого Кипра Бенон Севан.

И теперь журналисты задают вполне ожидаемые и для кого-то очень неприятные вопросы, прежде всего членам Бюро Исполнительного совета ЮНЕСКО: считают ли они приемлемым, что бюджет сектора культуры используется для оплаты круиза на яхте самой госпожи Азуле и членов ее семьи? Судоходная компания, услугами которой воспользовались для организации круиза, как сообщается, может быть связана с российскими владельцами. Важно ли проверить этот аспект, поскольку здесь могут быть нарушены санкции, наложенные на РФ в связи с войной в Украине, и поставлена под угрозу общая репутация ЮНЕСКО? Наконец, не настало ли время провести расследование в ЮНЕСКО, как того требуют внутренние правила ООН?

Можно, конечно, сделать над собой усилие, воздержаться от слишком широких обобщений, не напоминать, что госпожа Азуле ранее занимала пост министра культуры Франции, не задавать вопросы относительно нравов французской элиты и не перекидывать мостик к сотрясавшим Париж громким коррупционным скандалам, где бывшего президента Франции Николя Саркози обвиняли в получении взяток от косметического концерна L’Oreal и Муаммара Каддафи, другого бывшего президента, Жака Ширака — от строительных компаний, а французские нефтяные компании, как выяснилось, создали специальный фонд для подкупа госслужащих высшего ранга — сначала в странах «третьего мира», а затем и в Париже.

Но вот уже не получится вынести за скобки ту, мягко говоря, «предвзятость», которую демонстрировала в последние годы ЮНЕСКО в отношении Азербайджана. Достаточно вспомнить, как в парижской штаб-квартире этой некогда уважаемой организации демонстрировали прямо-таки непробиваемое равнодушие к тому вандализму, который устроили на захваченных азербайджанских землях армянские оккупанты, и с какой поразительной оперативностью, не удосужившись провести хоть малейший факт-чекинг, руководство ЮНЕCКО включилось в хор армянских плакальщиков и принялось «выражать обеспокоенность» по поводу мнимой угрозы «христианским памятникам», как настоятельно требовали отправить на Южный Кавказ миссию, которая должна была прояснить судьбу «христианских памятников», и как остыли к этой идее, когда стало понятно, что той же миссии придется как-то выражать свое отношение и к тому, что на захваченных азербайджанских землях армянские оккупанты разрушили 63 из 67 мечетей, а в оставшихся держали скот, к разрушенным музеям, школам, театрам и многому другому. Это, конечно, еще не доказательство для суда, что и здесь имела место коррупционная составляющая. Но вот не задавать неприятных вопросов относительно деятельности нынешней команды ЮНЕСКО уже не получается. И да, игнорировать эти вопросы — явно не самая умная тактика для госпожи Азуле.

Нурани, обозреватель Minval.az